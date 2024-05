Opa hostil del BBVA sobre el Sabadell: última hora y reacciones en directo | Garamendi defiende la libertad de empresa y pide al Gobierno "respeto" a las decisiones de BBVA y Sabadell

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, ha rechazado este jueves la opa de carácter hostil formulada por BBVA sobre el 100% de las acciones del Banco Sabadell: "El mismo nombre hostil ya indica que no vamos por buen camino".

Así se ha expresado en una entrevista de TV3 en la que ha asegurado que no cree que sea "buena para los clientes" del sistema financiero. "No lo veo. Primero, por una cuestión de competencia, es una excesiva concentración en el sector financiero", ha añadido Illa, que ha afirmado que la fusión no ayuda, según él, a cuestiones como la inclusión financiera o los puestos de trabajo.

También ha apuntado que está en contra de la decisión del BBVA por una cuestión de poder de decisión en Catalunya y de formas, y ha dicho: "Mi opinión es que ojalá no prospere".