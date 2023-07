La lista de Spotify de Pedro Sánchez, según sus gustos musicales: todas las canciones que escucha

Las elecciones del 23 de julio están a la vuelta de la esquina y el actual Presidente del Gobierno ha querido acercarse a los votantes más jóvenes a través del pódcast de 'La Pija y la Quinqui'. Pedro Sánchez ha protagonizado un programa en el que han fluido las bromas y la conversación distendida sobre temas como la música que más le gusta.

Entre copas de vino blanco y bastantes porciones de pizza, Sánchez ha mostrado su faceta más personal conversando sobre sus vivencias personales, gustos musicales, deportivos y cinéfilos. "Ella es una artistaza, es ejemplo de muchas cosas. Sobre todo, de superación. Se la hicieron pasar puñetas y ha compuesto sus canciones de nuevo para zafarse de la compañía discográfica", destacaba el candidato del PSOE sobre Taylor Swift. Asimismo, apuntó que se inclina más por el indie: "No puedo con el reguetón", llegó a decir el presidente.

Otros de los artistas que destacó el Presidente son Rosalía, Caroline Polachek o Bronquio. Además, Sánchez reveló que, en la mayoría de ocasiones, elabora sus listas musicales gracias a Radio 3.

Carlos Peguer y María de los Ángeles Maturana, los conductores de este pódcast, no dudaron en conducir la entrevista por una vía más personal y huyendo de la actualidad política. Las risas saltaron cuandoel líder del PSOE preguntó a 'la Pija' y 'la Quinqui' si les gustaba alguna música de su época.

Antes de que Sánchez pudiera explicar cuál era su época, los jóvenes respondieron: "A mí me gusta mucho Serrat", dijo Marian Maturana. "Y a mí me gusta mucho José Luis Perales", añadió Carlos Peguer. En este momento el presidente no pudo contener la risa desenfrenada, al sentirse demasiado mayor. "A mí me encanta Beethoven, lo sé tocar con la flauta", añadió la joven entre risas.

