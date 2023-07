La cruzada de Antonio, padre de Marta del Castillo, contra Pedro Sánchez: "Chulo, payaso"

El padre de Marta del Castillo, Antonio, lleva meses utilizando sus redes sociales para mostrar su descontento con el Gobierno actual. Ya son varios los mensajes con los que acusa a Pedro Sánchez, entre otras cosas, de "engañaviejas". El último tweet Antonio fue este pasado lunes a colación del debate entre el jefe del Gobierno y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

"No lo soporto, chulo, prepotente, payaso, sin educación, mentiroso", se ha manifestado recientemente en Twitter. Aunque se trata de una acusación sin alusión directa, muchos interpretan que podía ser hacia el líder socialista, como lo ha hecho anteriormente.

De hecho, no es la primera vez que Antonio arremete contra Sánchez, en otra ocasión, fue aún más allá y llegó a calificar a Sánchez de "engañaviejas" por toda la polémica generada en Doñana. "Dios, hoy 40 grados en Sevilla, Feria, y yo viendo el Pleno en el Senado. Pedro Sánchez hablando de Doñana, que en 40 años se la ha sudado, que no ha hecho nada y, ¿ahora qué? #QueTeVoteTxapote, que tú ni tu madre ya no te cree, engañaviejas", apuntaba.

No lo soporto, chulo, prepotente, payaso, sin educación, mentiroso.

Lo tiene todo, bueno mañana cambio de opinión. — Antonio del Castillo (@kastillo62) July 10, 2023

Además, el padre de Marta del Castillo también ha puesto en duda en repetidas ocasiones las medidas propuestas por el ejecutivo para fomentar la igualdad y aumentar la seguridad de las mujeres.

Sin lugar a dudas, lo de este lunes fue un debate que ha generado mucha polémica entre las que, en internet, ha destacado una vez más las de Antonio del Castillo. Y es que, pese a que en los últimos años se ha mantenido al margen de la política, la verdad es que ya se ha hartado del actual presidente del Gobierno, al que ha llegado a calificar como el "peor presidente de la historia".

Sigue los temas que te interesan