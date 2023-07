'Cara a cara': ¿por qué no fue el más visto, pero podría ser el más decisivo?

5.911.000 espectadores sentados frente al televisor, ¿son muchos o pocos? El ‘cara a cara’ entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se ha convertido en la emisión no deportiva más vista de la temporada y en el contenido televisivo más consumido del día, pero también ha sido el debate menos visto de todos los que se han celebrado en la televisión de nuestro país. En la Sabana analizamos las claves que arrojan estas cifras de Barlovento Comnunicación. ¿Ha conseguido movilizar el voto? ¿Ha sido este debate el menos visto pero el más decisivo? José Manuel Eleta, adjunto a la dirección de Barlovento Comunicación, nos explica por qué logró atraer al 48 por ciento de los jóvenes entre 13 y 24 años. "Uno de cada dos estaba viendo el debate, pero solo el dos por ciento de los jóvenes estaba viendo la televisión". Eleta quiere derribar viejos mitos. "No es que los jóvenes hayan abandonado la televisión, están abandonando el electrodoméstico, pero ese consumo móvil de tabletas y otros dispositivos no está presente en la actual medición". Asegura que Kantar Media tiene un proyecto para medirlo, pero aún no se ha puesto en marcha porque "cuesta mucho dinero". Además, Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Comunicación Política, analiza por qué este debate puede ser más decisivo que los anteriores televisados.

Sigue los temas que te interesan