Paca Martínez denuncia a unos loteros por quitarle su Bonoloto premiada con 1,4 millones: "Me timaron"

Doña Paca asegura con rotundidad que todavía cree en la Diosa Fortuna y sigue jugando a la lotería, a pesar de haber denunciado a una administración de Totana porque -supuestamente- le sisaron un décimo de la Bonoloto, premiado con la friolera de 1.458.930 euros. "Sigo creyendo en la suerte y en las dos justicias: en la divina que imparte Dios y en la que el hombre aplica con la ley", subraya Francisca Martínez García, de 76 años. "A mí me engañaron y me timaron", según denuncia a EL ESPAÑOL.

"Ese dinero es mío y tengo que luchar por él", tal y como prosigue relatando doña Paca. "He perdido trece kilos de peso, estoy que me reconcomo por dentro y muchas noches me cuesta dormir. Todos los días rezo para saber la verdad: ¿Quién ha sido la persona que se ha cobrado mi premio de la lotería? El único error que he cometido en toda mi vida ha sido cantar dos veces un premio y hacerlo bien fuerte".

De hecho, en la querella por un presunto delito de apropiación indebida que ha presentado Pedro López Graña, el abogado de doña Paca, se hace constar que esta pensionista "dio un grito de emoción", cuando comprobó en la máquina de la citada administración de lotería de Totana, la Bonoloto que había jugado para el sorteo del 13 de abril de 2022. "Era una combinación al azar", precisa la anciana, sobre aquellos números ganadores: 8, 15, 22, 27, 37 y 42. "La eché en el Centro Comercial Parque Almenara de Lorca".

Entrevista a Francisca Martínez García, vecina de Totana

Esta pensionista era clienta habitual de la Administración de Loterías y Apuestas del Estado número 10 de Lorca, conocida como 'El Maravillas', y que se ubica en el citado complejo comercial. Sin embargo, la Bonoloto la comprobó en una administración de Totana: la localidad donde reside Paca y que es conocida allende las fronteras de la Región de Murcia por su tradición alfarera. "Ese décimo de la Bonoloto lo tuve hasta julio en el bolso y cuando lo encontré, acudí a comprobarlo a un despacho de lotería de mi pueblo del que no soy clienta", según explica la septuagenaria.

- ¿Qué ocurrió cuando comprobó la combinación para el sorteo del 13 de abril de 2022?

- Francisca Martínez: En la máquina me salió un mensaje que no había visto nunca. No sé si decía: 'Millonario', 'Millones', 'Premio superior…' Pero me había tocado la lotería. Como no me lo podía creer, volví a pasar la Bonoloto por segunda vez por la misma máquina que hay para los clientes de la administración. Yo me quedé atónita. Pero lo peor que hice fue gritar como las niñas: '¡Soy millonaria, soy millonaria!'

La empleada me pidió la Bonoloto para comprobarla y dijo que solo me habían tocado 2 euros porque estaba rota la máquina donde lo había comprobado. Yo no cogí esos 2 euros, volví a jugar otro número porque la empleada no paraba de decirme que me decidiese que había cola, pero detrás mía solo había una persona. Le pedí mi boleto y contestó que no me lo podía devolver porque lo había cobrado. Tampoco me quiso dar un resguardo.

El cartel que anuncia que se ha vendido un premio de la Bonoloto, del sorteo del 13 de abril de 2022, en la administración de lotería de 'El Maravillas', en el Centro Comercial Parque Almenara de Lorca, al que acudió a comprar su boleto doña Paca. Cedida

Así lo expone la denuncia de la jubilada que ha motivado la apertura de diligencias en el Juzgado de Instrucción número 4 de Totana, para investigar si su Bonoloto premiada supuestamente se la quedaron los dueños o la empleada de esa administración: "Doña Francisca procedió conforme a las instrucciones de la dependienta y se lo entregó. Pasados unos minutos, la empleada le dijo: 'El boleto está premiado con 2 euros'. A lo que doña Francisca, extrañada, le pidió el boleto. La empleada le manifestó que no se lo podía devolver porque 'ya se ha hecho el cobro'".

Esta anciana que cobra una pensión de 780 euros al mes, tras haberse deslomado en el campo para que a sus dos hijos no les faltase de nada, se marchó de aquel despacho de lotería con la amarga sensación de que la habían privado de la mayor alegría de su vida. "Me fui a otras administraciones a investigar si se pueden romper esas máquinas que hay disponibles para los clientes y me dijeron que no se rompían. Entonces, empecé a pensar que la empleada había hecho trampa".

- ¿Cuándo decidió emprender acciones legales?

- Francisca Martínez: Me fui a la administración de 'El Maravillas' donde compré esa Bonoloto, en el Centro Comercial Parque Almenara de Lorca, y no me hizo falta preguntar porque cuando llegué vi un cartel en el que anunciaban que habían entregado un premio de 1.458.930 euros. Allí me dijeron que le había tocado a un viejo que siempre jugaba la misma combinación y luego vino otro cliente asegurando que le había tocado a una compañera de trabajo de su mujer.

Era muy raro que un mismo premio le tocase a personas distintas. Mi caso es como para escribir una novela porque antes de que acabase el plazo de tres meses para cobrar esa Bonoloto, un lotero de Lorca me dijo que alguien acudió al Centro Comercial Parque Almenara para cobrar mi boleto una semana antes de que caducara el premio.

Esta pensionista que cada semana suele jugar a la Bonoloto o la Primitiva de Loterías y Apuestas del Estado, no estaba dispuesta a olvidar lo sucedido, de modo que el 22 de diciembre de 2022 presentó una denuncia en los juzgados de Totana. Sin embargo, el juez no hizo ni una sola diligencia de investigación. "He tenido mala suerte porque no he parado de moverme: también acudí a la Guardia Civil", se lamenta Paca, mientras su esposo, Manuel Rodríguez, de 76 años, le coge la mano para consolarla.

"La denuncia acabó en el olvido porque no hicieron nada", según confirma Pedro López Graña: el abogado de la anciana que ha logrado reactivar el caso y que declaren en sede judicial, en calidad de investigados por un delito de apropiación indebida, tanto los dueños de la administración de lotería como la empleada.

Pedro López Graña, abogado de la mujer que reclama la apropiación indebida de su premio de la Bonoloto.

- ¿Cómo demostrará que a su clienta le quitaron la Bonoloto premiada?

- Pedro López Graña: Todo lo que decimos en la querella se puede corroborar con las diligencias que hemos pedido y que han sido autorizadas por el juzgado. Lo primero es indagar si hay registros de la máquina exterior de la administración de lotería de Totana a la que acudió doña Paca, para verificar que comprobó dos veces su boleto.

De esa forma, buscamos que Loterías y Apuestas del Estado verifique esas consultas, que aclare si hubo actividad en la máquina de la empleada y que informe sobre la persona o personas que han cobrado el boleto premiado en el sorteo [del 13 de abril de 2022]. Además, hemos pedido a Loterías y Apuestas del Estado que aporte el boleto premiado para que la Policía Judicial compruebe si hay huellas o restos de ADN de doña Paca.

La empleada de la administración de lotería de Totana que ha sido denunciada, en su declaración en sede judicial, sostiene que no tiene constancia de que doña Paca acudiese a consultar una Bonoloto durante el mes de julio de 2022: "No recuerdo a Francisca porque acude mucha gente". La trabajadora defiende que "en esas fechas no recuerdo un premio superior a 2.000 euros". También recalca que no se quedó con el boleto ganador de la anciana: "No me he quedado con ningún boleto premiado. Nunca".

Por su parte, el marido de la propietaria del despacho de lotería y que trabaja como empleado, defiende que el día que Paca supuestamente acudió a la administración "no estaba" trabajando. Además de remarcar que "no conozco a la querellante".

El abogado Pedro López Graña, este miércoles, reunido en su bufete con Francisca Martínez y con Manuel Rodríguez. Badía

La dueña del establecimiento también asegura al juez instructor que el día en el que doña Paca afirma que acudió a comprobar su combinación de la Bonoloto, ella tampoco estaba trabajando: "En junio y julio de 2022, yo estaba de baja". De hecho, aporta como prueba su informe de baja. También remarca que su punto de venta no puede abonar premios superiores a los 1.000 euros: "Si es más de 2.000 euros, se paga en delegación [de Loterías y Apuestas del Estado] o en un banco".

El conocido letrado que actualmente es candidato en las elecciones a la presidencia del Colegio de Abogados de Murcia, también ha solicitado que se indague sobre el estado del patrimonio de los dueños del despacho de lotería de Totana y de su empleada. "Hay que verificar si ha habido un cambio inusual en los bienes de los denunciados", sostiene López Graña. "En estos casos se suele tirar de familiares o de amigos para realizar compras de pisos o de coches, intentando no levantar sospechas".

- Doña Paca, si la Justicia le da la razón: ¿Qué hará con un premio de la Bonoloto de 1.458.930 euros?

- Yo quiero el dinero para mis hijos y mis nietos.