Nico Minguela, el marbellí de 15 años que ha escrito 5 libros, y en inglés: "Se me da mejor que el español"

Tan solo tiene 15 años pero, a su corta edad, Nico Minguela ya es el autor de cinco novelas de una saga de ciencia-ficción escrita íntegramente en inglés. Es de Marbella (Málaga), y el pasado 3 de mayo presentó a los lectores 'Malaquita, el heredero del hechicero' (traducido al español): el primero de los siete libros que el joven ya tiene decidido que conformarán esta saga.

Fue en un hotel de su ciudad natal, de la mano de la editorial Samarcanda, y Nico cuenta que acabó con la mano "muerta" de tanto firmar ejemplares. "Fue muchísimo mejor de lo que esperaba. Vino un montón de gente y estaban todos muy ilusionados conmigo", afirma el joven.

Estudia en el Laude International College, en San Pedro Alcántara, uno de los barrios más exclusivos de Marbella, y es bilingüe. Dice que habla mucho mejor inglés que español. Su colegio es británico, y es por eso que ha decidido que toda su obra sea en ese idioma.

Nico Minguela junto a unos amigos el día de la presentación del libro. Imagen cedida

"Como he estado toda mi vida hablando en inglés, haciendo amigos ingleses, estudiando en inglés... pues al final he mejorado más mi inglés que el español. Me siento mucho más cómodo, hablo más fluido", explica.

Sí que se plantea una traducción al español, "a ver si para 2025", pero quiere tomarse su tiempo, porque es él mismo quien quiere reescribirla al que es su idioma de nacimiento. "Estoy mirando a ver si puedo traducirla yo, es lo que me gustaría", apunta Nico.

Empezó como un reto

A Nico siempre le ha gustado escribir. Dice que ha desarrollado mucha imaginación y se ha "nutrido mucho" por su pasión por la lectura. Terminó 'Malaquita' con tan solo 11 años, pero con nueve, ya apuntaba maneras. "Escribía pequeños relatos, historias en el colegio..." con las que se presentó a varias ediciones del concurso de literatura infantil organizado por Sur in English, la edición en inglés del Diario Sur, y de las cuales ganó tres.

Pero lo de escribir una saga completa empezó más "como un reto personal". Nico se preguntaba si, a parte de escribir pequeños cuentos, sería capaz de escribir una novela completa. "Yo creía que podía, así que me puse a escribir y no paré hasta que llegué a 370 páginas", afirma.

Nico firmando ejemplares en la presentación del libro. Imagen cedida

La idea de 'Malaquita' le surgió gracias a la inspiración que sacó de sus sagas favoritas, El Señor de los Anillos y Harry Potter. Pero la ocurrencia de que fuera una colección de siete libros fue un "proyecto personal" suyo.

"Cuando desarrollé la idea, yo ya quería que fuera más de un libro. En principio iban a ser solo cinco, pero a medida que escribía la historia me di cuenta de que necesitaba que fueran siete para narrar la trama al completo", explica.

Un chico de ciencia-ficción

'Brody Malachite' da nombre al que es el personaje principal de la saga. Se trata de un chico de 11 años que descubre que es un hombre lobo. En su búsqueda de respuestas se topa en su camino con un detective que le introduce en un "mundo de misterios" que juntos tendrán que ir resolviendo.

Se trata de una historia de ciencia-ficción, y de momento, Nico no piensa cambiar de género. "Puede que en un futuro me anime a escribir sobre otras cosas, al ir creciendo, pero de momento me voy a seguir centrando en la ciencia-ficción. Me gusta mucho la fantasía, y es algo que me entretiene mucho", cuenta.

Nico en la presentación del libro. Imagen cedida

Al igual que sus personajes, las localizaciones son inventadas, aunque algunas se inspiran en las ciudades de Madrid, Valladolid y Londres, y se irán desarrollando a lo largo de los seis libros que aún quedan pendientes de publicar y que rondarán la misma extensión que el primero.

A pesar de que pueda parecer lo contrario, Nico nunca ha ido a clases de escritura, ni a ningún club de lectura, ni nadie le ha dado consejos acerca de cómo escribir un libro. El joven ha aprendido todo de forma autodidacta, y ha ido mejorando desde el momento en el que sus padres le regalaron su primer ordenador.

Solo como 'hobby'

A pesar de la dedicación que está mostrando de cara a seguir con la saga, que espera tener terminada el verano que viene, solo ve la escritura como un hobby. "Sí que me gustaría ser escritor, pero no lo veo como mi único trabajo en el futuro", cuenta.

Por el amor que siente hacia los animales, se plantea estudiar una carrera como biología, pero admite que aún no lo tiene muy claro: "La escritura la quiero para mi tiempo libre. Como me encanta la fauna, biología marina igual es una opción".

Nico junto a su mascota, Curra, en la montaña.

A pesar de que solo tiene 15 años, se expresa con mucha soltura y madurez, y ese también ha sido uno de los puntos que ha hecho que Nico cause sensación en su colegio. Los profesores le piden que de charlas a los alumnos de 11 años, la edad con la que él empezó, para que sirva como fuente de inspiración.

Aunque pocos han tenido aún la oportunidad de leerle, su novela ya está a la venta tanto en versión digital como física. La editorial ha empezado de momento con 100 copias, pero se prevé que vayan a ser muchas más.

El final de la saga es algo que Nico ya tiene claro. Como es obvio, no quiere desvelarlo, pero la trama al completo ya está pensada, aunque no promete que no vaya a cambiar nada porque, si algo le gusta de escribir, "es el poder improvisar y dejarme llevar por la trama".