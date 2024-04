Andrés Marín, jardinero afectado por las restricciones de agua de la sequía: "Esto es una ruina"

El sector de la jardinería está esperando como agua de mayo que se levanten las restricciones por la sequía, al menos, en parte. Desde octubre está prohibido el riego, y en zonas de España como en Cataluña o Andalucía están sufriendo ya consecuecias económicas. En Cataluña hay unas 2.500 empresas -y unos 13.000 trabajadores- cuya facturación, según datos del gremio, ha caído en picado.

En la Costa del Sol las restricciones están causando estragos en muchísimas empresas, hasta el punto de que se han constituido en una plataforma. Uno de sus portavoces es Andrés Marín. "Se están perdiendo trabajos todos los días. Esto es una ruina", detalla a este periódico el mismo día en el que tala un árbol que se ha secado por falta de agua.

Posee una pequeña empresa, Jardin&Garden, dedicada tanto al mantenimiento de jardines como de piscinas, que tampoco se pueden llenar. En temporada alta solía tener hasta 7 empleados. Ahora solo tiene 3. "Se reunen las comunidades de vecinos y recortan. Por eso se está empezando a despedir a gente, porque los trabajos se han ido a lo mínimo".

Desde Biznaga Garden, otra empresa afectada, destacan que las urbanizaciones con jardín tienen precintado la llave del agua. "No se está regando, ni tampoco se está sustituyendo la lámina de agua de las piscinas. En los próximos días subirán las temperaturas, con lo que llegaremos a una situación irreversible. No sólo por los puestos de trabajo: es que se están secando árboles, plantas y zonas verdes por falta de riego, y una vez que se seca ya no se puede recuperar".

Fuentes de la empresa detallan que "comprendemos la importancia del agua y de la sequía, pero pedimos cierta flexibilidad, como que haya riegos puntuales y de apoyo. También medidas para los tranajadores, como que las empresas puedan acogerse a un ERTE, y recibir ayudas".

Está previsto que la Junta publique un nuevo decreto de medidas que ampliará el consumo de agua por persona y dia de 160 a 200 litros. Aqui, entiende la Plataforma, "creemos que se abre la posibilidad de apertura de piscinas , aunque va a depender de cada ayuntamiento. Estamos solicitando que nos permitan un riego mínimo de dos días por semana para no perder las zonas verdes y la flora en los municipios".

También piden que se permita la apertura de piscinas que ya estén llenas, tanto privadas y públicas, "que solo necesitan una mínima cantidad de rellenado para su mantenimiento". El sector, en la provincia de Málaga, ya está muy movilizado. Han efectuado dos manifestaciones pidiendo medidas, "y sobre todo, certidumbre".

Imagen de una de las manifestaciones de la Plataforma, en Málaga. Cedida

Miguel García, gerente de Urban Nature, sostiene que su empresa se ocupa de mantener "entre 70.000 y 80.000 metros cuadrados de jardines". Es una empresa de tamaño y tienen trabajo desde Sotogrande (Cádiz) a Nerja (Málaga) "entre urbanizaciones y viviendas", detalla. "Las viviendas con pozo propio no están sufriendo mucho. Algunas urbanizaciones más pudientes están comprando agua reciclada en cubas, que se conectan a un grupo de presión y de ahí va a la red de riego", explica.

Otras urbanizaciones "no pudientes", pues directamente no están regando nada. "Es un desastre terrible. Las pérdidas de una comunidad que pierde zonas verdes porque se secan por falta de agua están oscilando entre los 150.000 y los 200.000 euros sólo en jardinería".

-¿Qué va a pasar cuando se levanten las restricciones?

-Pues muchas urbanizaciones no podrán hacer frente a grandes derramas para reponer todo lo perdido.

Hay, destaca, muchos sectores implicados. "Los viveros están sufriendo mucho porque no venden nada, y las empresas de mantenimiento de piscinas, medición de cloro, productos... nada, cero. Y como no se llenan las piscinas, el agua se evapora. Y al bajar el nivel, se desprende el gresite, con lo que también hay que reparar las piscinas".

Un jardinero, trabajando frente a una piscina cerrada. Cedida

Miguel García destaca además que las restriscciones, y la incertidumbre en cuanto a la aperrura de las pisscinas de las urbanizaciones, también está a afectando a las reservas de este verano en los pisos turísticos. "Está habiendo muchas cancelaciones de reservas. Y despidos en servicios de socorrismo, y en limpieza de pisos".