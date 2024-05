Resultados elecciones en Cataluña 2024, en directo | Victoria de un PSC que necesitaría a Comuns y a un ERC hundido

“La distancia entre el PSC y nosotros no es diferente de la que existe entre el PP y el PSOE en el Parlamento español. Si ERC está dispuesta a rehacer puentes, nosotros también lo estamos”. Junts ha conseguido 35 escaños, tres más de los que consiguieron en las pasadas elecciones. Sin embargo, Carles Puigdemont no podrá gobernar porque las cuentas no dan. Algo que, por otro lado, no impide el huido de la justicia seguir buscando fórmulas que le lleven al Palau de la Generalitat.