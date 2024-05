Puigdemont pide el apoyo de ERC para forzar que Illa le deje gobernar aunque no sumen mayoría

“La distancia entre el PSC y nosotros no es diferente de la que existe entre el PP y el PSOE en el Parlamento español. Si ERC está dispuesta a rehacer puentes, nosotros también lo estamos”. Junts ha conseguido 35 escaños, tres más de los que consiguieron en las pasadas elecciones. Sin embargo, Carles Puigdemont no podrá gobernar porque las cuentas no dan. Algo que, por otro lado, no impide el huido de la justicia seguir buscando fórmulas que le lleven al Palau de la Generalitat.

En su discurso postdescalabro, Pere Aragonès se ha quitado toda la presión de encima señalando a PSC y Junts como responsables de capitanear "la próxima etapa" y dejando claro que Esquerra continuará su trabajo "desde la oposición".

Probablemente esto sea un adiós al tripartito que Salvador Illa aspira a reeditar junto a ERC y los Comunes, pero por el flanco derecho, Puigdemont ha hecho un planteamiento con el que Junts gobernaría. Para ello necesitaría el apoyo de Esquerra y la abstención del PSC pero...

En su comparecencia ante los medios más allá de las 11 de la noche, Puigdemont ha señalado claramente que "un tripartito es una mala opción para Cataluña". Por eso, la opción buena según él pasa por "rehacer puentes" y "reflexionar" sobre "una estrategia compartida" de los dos partidos independentistas que les lleve a "construir un Gobierno sólido de obediencia netamente catalana".

