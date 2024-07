Jorge Javier Vázquez se sincera sobre su ictus: "Para mí, fue peor la pandemia y la muerte de Mila Ximénez"

Jorge Javier Vázquez regresa a las tardes de Telecinco este lunes 29 de julio. El talk show El diario de Jorge busca remontar las cifras de la sobremesa del canal de Mediaset. Para ello, la cadena cuenta con uno de sus presentadores estrella. Tras volver por todo lo alto con la edición 2024 de Supervivientes y su versión de All Stars, el de Badalona se prepara para una temporada televisiva en la que estará muy presente.

En plena promoción de su talk show, producido por Boomerang, el catalán ha hablado con El País en una entrevista en la que ha abordado cómo vivió el haber padecido un ictus en 2019. El conductor hace alarde de su carácter y, aunque no le resta gravedad, sí que confiesa que ha habido momentos de su vida que recuerda peor: la pandemia del COVID-19 y la muerte de su gran amiga Mila Ximénez. Es más, señala que lo sucedido por la pandemia fue un punto de inflexión que el ictus no fue.

“Yo tuve un ictus en una discoteca en Marrakech. Cuando recobré el conocimiento, seguí bailando. Y luego tuve sexo, esa misma noche”, comenta en la entrevista entre risas. “Al día siguiente volví a salir y acabé en un after. Sólo tengo buenos recuerdos del ictus. Es que me lo pasé muy bien”, rememora, aunque luego comenta cómo se dio cuenta de que estaba viviendo una situación que no era normal.

“Hasta la semana siguiente que fui al hospital y me diagnosticaron, no me enteré de la gravedad. Lo que tuve después fue estrés postraumático y una depresión motivada por varias razones. Ahí fue la primera vez que tomé pastillas, Prozac”, expresa, para después señalar que el covid y el fallecimiento de Ximénez fueron momentos mucho peores en su vida.

“Para mí, fue muchísimo peor la pandemia y la muerte de Mila Ximénez [fallecida el 23 de junio de 2021] que el ictus. Fue una época muy negra de mi vida, la peor. El ictus fue un contratiempo. Y eso que el médico me dijo que había estado a punto de morir. Cuando te dicen eso, es muy difícil aceptar que tu vida corre peligro. Yo no lo sentí así”, expresa.

Plató de 'El diario de Jorge'.

Además de reconocer que Sálvame era un formato que ya tenía “señales de agotamiento” y que quería dejar el magacín desde hacía tiempo, ha expresado la ilusión que siente por presentar un formato que fue muy querido durante su etapa en Antena 3, cuando lo conducía Patricia Gaztañaga.

“Cuando me dijeron que iba a hacer El diario, la llamé [a Gaztañaga]. Me dijo que no había otra persona que pudiera hacerlo mejor que yo. Muchas veces lo que tiene éxito y engancha en la tele es la sencillez. A veces nos perdemos buscando fuegos artificiales, pero lo que te engancha es una persona contándote una historia bien contada”, confiesa, para comentar también lo “contento” que está por haber renovado su contrato con Mediaset hasta 2027. “Lo estoy y mi madre más”, señala entre risas.