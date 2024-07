El coincidencia que une a Jorge Javier Vázquez y Patricia Gaztañaga, más allá del nuevo 'talk show' de Telecinco

El próximo lunes, 29 de julio, los espectadores de Telecinco tienen una nueva cita con Jorge Javier Vázquez. La cadena lanza El diario de Jorge, un 'talk show' que ocupará el hueco de Así es la vida. El presentador, ante el inminente estreno, ha compartido sus sensaciones previas.

"En mi cabeza no hay lugar para otro pensamiento que no tenga que ver con El diario de Jorge. Desde que me levanto, hasta que me acuesto. Mis compañeros saben de lo que hablo. Un estreno inminente trastoca tu vida. Estás deseando que llegue el día para que por fin se ponga todo en marcha", ha aceptado Vázquez.

Así se expresa en su blog de la revista Lecturas, un espacio en el que también ha desvelado que Esperanza Gracia le ha escrito en varias ocasiones para tranquilizarle. Según la astróloga, el programa "tiene el cosmos a su favor", por lo que "si lo dice Esperanza, no hay más que hablar".

"Le hago partícipe de mis nervios. Y ella me viene a decir que los disfrute, que voy a tener la adrenalina a tope para el estreno del día 29. Que de eso se trata esta profesión, de vivirlo todo al máximo. Y yo: 'Que sí, que sí, pero qué ganas tengo de empezar", ha relatado el filólogo.

A quien también ha hecho "partícipe de sus nervios" Jorge Javier es a Patricia Gaztañaga. El espacio de testimonios que capitaneará el comunicador recuerda al mítico Diario de Patricia que emitió Antena 3 entre 2001 y 2011. Al parecer, la conductora vasca, retirada del foco mediático desde hace años, le ha dado su "bendición".

Patricia Gaztañaga, presentadora de 'El diario de Patricia' Atresmedia Televisión

"El día que se estrenó El diario de Patricia en Antena 3 debutaba yo como presentador de Rumore, Rumore junto a Francine Gálvez. Primero íbamos nosotros y luego ella. Fue un verano inolvidable. Acabó el verano, Rumore, Rumore desapareció y Patricia seguiría al frente de su diario 8 años más", ha rememorado Vázquez. En efecto, ambos formatos eran las dos apuestas vespertinas de la cadena de Atresmedia para el verano de 2001.

Una relación cercana

Jorge Javier y Patricia tienen "mucha relación", como ha reconocido el presentador: "Vino a verme al teatro cuando estuve en Bilbao. Almorcé con ella y su marido, conozco a sus hijas". El de Badalona ha admitido que le dijo "cosas tan bonitas" que le da "vergüenza reproducirlas".

Y es que, a juicio de Patricia Gaztañaga, el conductor "es el mejor candidato para hacer este programa": "Tengo su bendición. ¡Ea! Pues ahí queda eso. Quedamos en seguir hablando, por supuesto, y en vernos un día en Bilbao".