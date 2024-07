Jorge Javier: "He trabajado con los mejores colaboradores, pero hay que reivindicar la televisión del presentador"

Jorge Javier Vázquez regresa a las tardes de Telecinco a partir del lunes 29 con con El diario de Jorge, un programa que además de llevar su nombre en el título supone una "reactualización del género clásico del testimonio", en palabras de Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España, en la presentación de este nuevo formato, a la que ha acudido BLUPER.

El grupo con sede en Fuencarral busca agitar la sobremesa con este talk show producido por Boomerang TV (La Voz). "Cuando me lo propusieron, lo único que me preocupaba era que no quería hacer lo mismo que el legendario Diario de Patricia. Pero los temores desaparecieron cuando me reuní con el equipo", ha dicho un "ilusionado" Jorge Javier.

El principal factor diferencial con el formato que pilotó Patricia Gaztañaga es que la forma de contar las historias cambia radicalmente. Para hacernos una idea, el de Badalona ha recordado el libro de Wilkie Collins La dama de blanco, cuya historia "está contada a través de los ojos de diferentes personajes".

En El diario de Jorge ocurre algo similar, pues una "historia puede ser entendida y vista desde diversos puntos". Además, en muchos de los casos, no será narradas en pasado, sino en presente e incluso en futuro, a través de anuncios, revelaciones o declaraciones inesparadas para los protagonistas.

La narración, además, se contará a través de diversos espacios en plató —el backstage, el reservado, el búnker, el privado y la antesala— que serán fundamentales para abordar la historia desde varios prismas.

Jorge Javier Vázquez posa para la prensa gráfica en la presentación de su nuevo programa en Telecinco.

"Aunque parezca lo de siempre, es una revisión total a las historias de toda la vida", ha asegurado Encarna Pardo, directora ejecutiva de Boomerang TV. La directiva ha matizado que, para mantener en alerta al espectador, el formato no siempre tendrá el "orden prestablecido".

En cuanto a los temas a tratar, el programa trabajará en "buenas historias" y "cotidianas", pero que "se puedan contar de una manera distinta de lo que a priori puedes imaginarte". Por otra parte, los protagonistas de El diario de Jorge contará con El botón del pánico, que podrán pulsar cuando consideren que sea necesario detener la conversación para puntualizar, contrastar o confrontar una parte del relato.

No a colaboradores

Al igual que ha sucedido con otros programas en el pasado, el programa irá modelándose en época estival en función de lo que demande la audiencia. No obstante, Jorge Javier se niega a tener colaboradores en su espacio. "No, es mi programa y no", responde el comunicador a la pregunta realizada por BLUPER.

"Hay que reivindicar la televisión del presentador, una televisión de autor. He trabajado con los mejores colaboradores y ahora me gusta tener el programa y enfrentarme solo a algo nuevo, por eso es un reto y tengo ganas de empezar", ha dicho en clara alusión a sus excompañeros de Sálvame. "Es un reto absoluto al que estoy profundamente entregado".

Jorge Javier, por otra parte, hará de celestino en las entregas de los viernes, que se enfocarán a ayudar a los invitados del espacio a encontrar el amor, siempre teniendo en cuenta la diversidad de sexo, género, gustos, condición, edad, etc. Aquí los amigos y los familiares ejercerán como consejeros.