El fichaje con el que 'El diario de Jorge' encara el verano en Telecinco: vuelve un conocido rostro de ‘Sálvame’

La vuelta de Jorge Javier Vázquez a las tardes de Telecinco está a la vuelta de la esquina. El comunicador catalán, que antaño fue el rey de esa franja de emisión gracias a Sálvame, conducirá El diario de Jorge, un programa de testimonios en la línea de El Diario de Patricia; de hecho, en la producción está la misma empresa, Boomerang TV.

Para esta nueva propuesta audiovisual, Jorge Javier Vázquez busca historias fascinantes de los espectadores a través de diferentes promociones. Y en la aventura no estará solo: el presentador coincidirá con un compañero al que conoce muy bien, pues ya trabajó a su lado en Sálvame y también en Cuentos Chinos.

Estamos hablando de Germán González, uno de los redactores más divertidos del desaparecido programa de corazón de La Fábrica de la Tele, que tenía una forma muy particular de narrar los vídeos. Su popularidad le permitió participar en el programa delante de la cámara, e incluso concursó en varias entregas del Sálvame Mediafest. Tras el fin de Sálvame, le vimos en Cuentos Chinos, donde también llegó a cantar y bailar, demostrando que es un auténtico showman.

Más allá de esto, Germán González es periodista, y presentó en varias ocasiones Cazamariposas en Divinity, donde era también redactor. Fue guionista en la segunda temporada del documental Las Campos, y también la Sálvame Snow Week.

El encargado de anunciar la incorporación de Germán ha sido el propio Jorge Javier, quien ha posado con él en una foto para sus redes sociales. El estreno de El diario de Jorge provocará que el catalán se quede sin vacaciones, pero según ha contado en su blog, es algo que no le preocupa. “Me entusiasma el proyecto y me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano, porque consigue meterme en el cuerpo un nerviosismo de principiante que me pone muchísimo”, escribía en ese sentido.

Germán González.

Así será ‘El Diario de Jorge’

Personas anónimas con historias extraordinarias y sorprendentes que compartir. Relatos a veces emocionantes y otras con un punto divertido, de ternura y humor que visibilizarán realidades diferentes presentes en la sociedad.

Mensajes que trasladar a un destinatario especial. Todo esto y mucho más se podrá ver en El diario de Jorge, el nuevo formato para las tardes de Telecinco que Jorge Javier Vázquez conducirá en directo de lunes a viernes a partir de este verano.

Los protagonistas de El diario de Jorge relatarán en primera persona sus experiencias y vivencias con la complicidad, la empatía y la cercanía de Jorge Javier Vázquez, que logra así su primer programa de televisión con su nombre en el título.