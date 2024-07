Pipi Estrada se estrena en el nuevo ‘Sálvame’ para comentar la Eurocopa y acaba criticando a Terelu Campos

Ni que fuéramos Shhh suele tratar temas de corazón. Pero esta tarde también ha hablado de fútbol, pues España es finalista de la Eurocopa 2024. Aunque Kiko Matamoros es un gran aficionado a este deporte, el nuevo Sálvame que se emite en TEN ha recibido por videollamada a Pipi Estrada, quien ya trabajó en el primigenio Sálvame en Telecinco.

A Pipi le plantearon todo tipo de dudas sobre Lamine Yamal, el gran protagonista del España-Francia de anoche, entre otras cuestiones. Pero, además, María Patiño, la presentadora, quiso aprovechar la ocasión para preguntarle por una familia que conoce bien: el clan Campos. Y es que él fue pareja de Terelu Campos en el pasado.

“Tienes que recordar que en Canal Quickie somos un canal libre, pero hay límites”, le advertía la gallega. “Eso me gusta, no tenéis pelos en la lengua, pero sois también responsables”, aplaudía el periodista. Tras esto, Patiño le preguntó que cuál es su análisis de todo lo que está ocurriendo en el entorno Campos.

“Estoy muy sorprendido. Lo que yo más he escuchado cuando he estado bajo el techo de las Campos era: hijo, lo más importante es la dignidad, es nuestro patrimonio, tenemos que cuidarlo. Y, de repente, ha pasado el tiempo y digo: dónde ha quedado la dignidad. Igual piensan que ahora dignidad es la capital de Trinidad y Tobago y yo no me había dado cuenta”, decía con acidez Estrada.

“Uno puede ser coherente con su vida, con sus hechos y con sus actuaciones. Es responsable de lo que hace, pero cuando tú vendes algo que no corresponde con lo que haces, entonces estamos ante un hecho: son unas impostoras. Terelu tiene una teoría muy clara: haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago”, sentenciaba.

María Patiño le invitó entonces a hacer un ránking de cuál es la más incoherente de las Campos, y la menos. “Para mí, cuando la reina madre estaba viva, todo era diferente. Cuando enfermó y no está entre nosotros se produce el caos emocional. Aparece Carmen Borrego con sus películas, Terelu con sus películas, Alejandrita con sus películas, y las Campos son Campos TV. No creo que termine bien”, vaticina. Así, considera que Terelu Campos es la más incoherente, seguida de Carmen Borrego y con Alejandra Rubio cerrando el podio.

Pipi Estrada en ‘Sálvame’

Hay que recordar que Pipi Estrada fue uno de los primeros colaboradores de Sálvame cuando se estrenó, allá en el año 2009. Sin embargo, un día discutió con Jimmy Giménez-Arnau y en una publicidad acabó agrediéndole físicamente, lo que provocó su despido.

Años más tarde, Estrada volvió a Sálvame. Fue en abril de 2022, y suponía también su regreso a Mediaset tras varios años vetado. Durante sus intervenciones, Estrada se mostró como un azote de la familia Campos, hasta el punto de que llegó a aparecer disfrazado de Carmen Borrego en la boda de su hijo en una de las tardes. Pipi permaneció en el formato hasta su desaparición, en junio de 2023, e incluso participó en el último programa. Eso sí, en algunas semanas estuvo ausente por otros compromisos profesionales, como, por ejemplo, su concurso en Pesadilla en El Paraíso.