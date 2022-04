Pipi Estrada regresa a Mediaset como colaborador de 'Sálvame' tras diez años desde su salida

Esta tarde, el programa de Telecinco estaba de celebración, y es que hoy día 27 de abril el formato de Mediaset cumplía 13 años. Por ello, desde Sálvame han querido rendir un homenaje a algunos de los colaboradores más famosos que han pasado por su plató y que hace años que no regresan.

La llegada de nuevos rostros podría responder a una estrategia de la cúpula de La Fábrica de la Tele para refrescar las tardes con nuevos personajes o algunos viejos conocidos, de los que todavía se desconoce si tendrán una silla fija cada tarde en Telecinco. Otro ejemplo se ve en lo sucedido ayer, cuando se presentaba a Isabel Rábago como nueva colaboradora de Sálvame.

Hoy era el turno de Pipi Estrada, que se anunciaba como el primer colaborador 'antiguo' que recibiría el programa, después de diez años sin visitar las instalaciones de Mediaset. Saliendo de una especie de 'cápsula del tiempo' ha aparecido en el plató. "Hace una década, más de diez años que no piso Mediaset. Yo he sido muy feliz aquí y he sumado. Lo que no perdono es la traición", comenzaba Estrada.

Pero lo primero que ha querido hacer es reconocer la "traición" que le perpetuó a la colaboradora de Sálvame, Lydia Lozano. "A Lydia le traicioné. Yo soy muy impulsivo pero con un fondo noble, y aquel día se produjo una situación complicada. Estábamos cogidos con alfileres en Mujeres y Hombres y Viceversa, y entré en el plató y nadie estaba conmigo, y lo pagué con ella de una forma equivocada. Te pido perdón", explicaba Pipi en referencia a una posible 'relación' que supuestamente mantuvo con la periodista, y que confesó en directo hace diez años, provocando el enfado de Lydia.

Aunque sí que ha tenido un duro enfrentamiento con Rafa Mora, su turbulenta relación viene desde hace años por una supuesta traición de Rafa a Miriam Sánchez, pareja de Pipi en ese momento. "Rafa Mora me traicionó y yo le bauticé como Rata Mora, de la familia de los reptiles. En la vida puedes conseguir los objetivos de dos formas: volando como un águila o arrastrándote como un reptil. Mintió cuando Miriam y yo le abrimos las puertas de Mujeres y Hombres y Viceversa. Gracias a nosotros le llamaban del programa".

