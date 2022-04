Qué colaboradores de 'Sálvame' pueden correr más peligro y perder su silla con los nuevos cambios

Que Sálvame no pasa por su mejor momento es de sobra conocido. En las últimas semanas hemos visto un sinfín de movimientos con los que su productora, La Fábrica de la Tele, intenta levantar un programa que ya ofrece claros signos de desgaste. Desde el despido fulminante de sus dos directores, David Valldeperas y Alberto Díaz, hasta el estreno de nuevas secciones como el talk show, Lo de Belén, capitaneado por su colaboradora estrella, Belén Esteban.

Sálvame cumplirá el próximo 27 de abril, la friolera de trece años en antena. Y parece ser que este número también es sinónimo de mala suerte para el que hasta no hace mucho era uno de los formatos de más éxito de la televisión. Hoy en día, sus audiencias se mueven en tierra de nadie, y se vuelven cada tarde más y más amargas para el grupo de comunicación. Enfrente, una telenovela turca que no deja de aumentar sus cifras cada mes. Tierra Amarga endulza los datos diarios de la competencia y a Sálvame no le queda otra que seguir experimentando.

En las últimas semanas hemos asistido desde cambios en el grafismo hasta cambios de mobiliario en el plató. E incluso un nuevo colaborador, el ex director David Valldeperas y la marcha como presentadora de Carlota Corredera para, se supone, preparar un nuevo programa, pero ¿es hora de un cambio real de caras?

Los colaboradores que podrían estar en peligro

El programa podría prescindir de algunos colaboradores en su nueva etapa. Mediaset

¿Ha llegado el momento de realizar una purga entre los colaboradores? De ser así, ¿quiénes tienen más posibilidades de permanecer en el programa y quienes de perder su silla? A falta de noticias bomba que revitalicen el interés por el formato, ¿es esta la última opción que le queda a un programa que, incluso, hay días que se encuentra por debajo de la media diaria de la cadena?

Si nos ceñimos a los inicios del programa tan solo son cuatro los colaboradores que podrían estar algo más tranquilos. Son considerados como parte de la piedra angular del formato: Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Hernández y Kiko Matamoros. Los demás vinieron después y de forma irregular han conseguido un mayor o menor peso en el programa.

Qué duda cabe que el carisma y la naturalidad de Belén Esteban es insustituible para su audiencia más fiel. La ganadora de Más que baile y GH VIP es una de las colaboradoras estrella. Prueba de ello es la confianza del formato confiándole su propia sección de testimonios, pese a que aún no ha conseguido subir los números del programa.

Además, sus antiguos belenazos han dado noches gloriosas de share a Telecinco. Ahora, con una vida más estable y sin tantas polémicas, sus belenazos parecen haber desaparecido. Sin embargo, La Esteban sigue siendo imprescindible en el programa.

Lydia Lozano, colaboradora vitalicia de Telecinco desde A tu lado, es otra de las caras más queridas por el público. Sus chumineros ya forman parte de la historia de la cadena y sus lloros y sus risas -separados incluso por escasos segundos- han conseguido que la periodista sea una de las preferidas por la audiencia. Gozando de una especial predilección por parte de la productora, los Kikos parece que tampoco correrían ningún peligro pero... ¿y el resto?

Tras más de una década como colaboradora en Antena 3, en programas como Sabor a ti y ¿Dónde estás corazón?, y con una extensa trayectoria en prensa escrita y radio, Chelo García-Cortés fue la primera del equipo DEC en saltar a Sálvame allá por 2011. Luego le siguieron el resto, pero no todos han conseguido ocupar un papel relevante en el universo Mediaset. Chelo ha sido concursante de reality (Supervivientes), de secciones varias (Quiero dinero) y ha protagonizando momentos para la historia del formato. Como aquella noche dónde Bárbara Rey admitía que había tenido una noche de amor con la catalana.

Tan solo María Patiño por su especial status en la cadena, podría ser otra pieza del programa en no perder la silla ante un necesario lavado de cara de colaboradores. Ésta presenta Socialité -otra víctima de la crisis de audiencia que vive Telecinco al caer casi cada fin de semana frente a una reposición de La Ruleta de la suerte en Antena 3-, pero también es la presentadora sustituta oficial de Jorge Javier Vázquez al frente del Deluxe y lo ha intentando con el fallido Sálvame Limon Tea. Parece que el hueco de la periodista no correría peligro.

Gustavo González, la cabeza de turco de la 'Operación Deluxe' que 'prostituyó' su dignidad por exclusivas, es uno del team DEC que podría caer. El paparazzi ha ido perdiendo protagonismo en los últimos tiempos y se ha convertido más en personaje que en colaborador dadas sus polémicas con su mujer, María Lapiedra. Además, el programa y la propia cadena podrían buscar desatenderse de aquellos colaboradores que están causando más daño a la imagen, ya de por si tocada, de Sálvame.

Antonio Montero, cuyo papel ha sido irrelevante desde sus inicios en el programa y Gema López también podrían ver peligrar la suya aunque, a su favor, son de los pocos que aportan noticias al programa. Gema López, pese a su valía, no ha conseguido el papel relevante de Patiño en la cadena permaneciendo siempre en un papel más discreto. No obstante, es un verso suelto muy necesario para el programa. A menudo, la madrileña antepone sus principios y nada a contracorriente en un programa en el que, como ella misma defiende, hasta eso contribuye a generar contenidos diariamente.

Un caso distinto, por su apellido y las polémicas que esto conlleva es el de Anabel Pantoja, nuevamente concursante de Supervivientes. La también influencer, es ese hilo conductor necesario de Sálvame con el Clan Pantoja. Una familia que junto al Clan Jurado ha llenado y llena horas y horas de televisión en Telecinco desde hace años.

Laura Fa y Miguel Frigenti tampoco parecen indispensables en el programa. Fa alcanzó cierto protagonismo con el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva y era conocida su especial conexión con la ya ex presentadora Carlota Corredera. Frigenti, tras participar sin suerte en Secret Story, dispone de un perfil bajo y no necesariamente potente para formar parte del dream team del programa.

Por su relevancia también como personajes, tanto Terelu como Carmen Borrego podrían ser otras de las colaboradoras en seguir. Ambas han conseguido hacerse un hueco en el ADN del formato pero nada indica que, como otras veces, ambas decidan abandonar ante la más mínima polémica y enfrentamiento familiar.

Y hasta aquí. Carmen Alcayde, Marta López, Kiko Jiménez, Alonso Caparrós, Víctor Sandoval, José Antonio Canales o Rafa Mora no forman parte de ese núcleo fuerte en un programa que necesita más que nunca aportar frescura y nuevas caras a sus tardes para aumentar unos números que, de momento, no consiguen ser buenos para la cadena. Ya no solo para ser líderes como lo han sido durante una década, sino al menos para garantizar su permanencia en parrilla.

