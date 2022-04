Quién es José Cabrera, el médico forense de 'Cuarto Milenio'

El doctor José Cabrera está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. La semana pasada saltaba la noticia a los medios de comunicación del trágico fallecimiento de su mujer durante sus vacaciones en Marbella. Estando en un restaurante, ella se atragantó con un trozo de zanahoria, desembocando un atoramiento en la glotis que resultaba en una asfixia.

En el momento en el que su muerte tuvo lugar, no se hizo público, y el médico continuó acudiendo con total normalidad a sus programas habituales como Cuarto Milenio o Espejo Público. Pero era este mismo lunes día 25 de abril, cuando reaparecía en el programa de Antena 3 después de haberse hecho pública la trágica noticia.

"Fue hace más de 20 años cuando yo entré por primera vez en esta casa (Antena 3) casi recién inaugurada, y siempre me habéis tratado con mucho cariño. Estoy aquí porque necesito estar ocupado", explicaba el doctor en Medicina y especialista en Psiquiatría a Susanna Griso. "Tengo que estar ocupado Susanna, tengo que estar ocupado. El vacío solo se llena estando con otros y ocupado, no estando solo", continuaba.

Guarda muy buena relación con Susanna Griso, a la que califica como "amiga", así como con el presentador de Cuarto Milenio, Iker Jiménez, que le apoyaba de esta forma públicamente: "Ayer le dije al doctor Cabrera que nosotros también somos su familia. Y así es. Un abrazo y mucha fuerza Doc".

Ayer le dije al doctor Cabrera que nosotros también somos su familia. Y así es. Un abrazo y mucha fuerza Doc. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) April 22, 2022

¿Quién es el doctor Cabrera?

Lleva 20 años divulgando su experiencia profesional como médico forense y psiquiatra en la televisión de nuestro país, en varios canales como Antena 3 o Cuatro. Su formación es extensa: doctor en Medicina, especialista en Psiquiatría y en Medicina Legal Forense.

Actualmente ejerce la psiquiatría y la medicina legal privada, además de ser perito en los tribunales. Por ello, su servicio se requiere en muchos platós para tratar temas de medicina legal (asesinatos o muertes). De hecho, entre sus logros profesionales, destaca la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco.

Ha publicado más de sesenta libros y acumula más de cien artículos científicos, muchos de ellos están basados en el duelo, momento que él está sufriendo en el presente. De hecho, así lo explicaba en Espejo Público: "Me aplico mis propios consejos, porque si no, no valdría para nada lo que yo digo a los demás". Tiene una hija casada, que es la debilidad del doctor.

[Más información: Muere la mujer del forense José Cabrera atragantada por una zanahoria en un restaurante de Marbella]

Sigue los temas que te interesan