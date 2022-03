El brutal repaso de Gema López a Jorge Javier Vázquez: “El que está en un pedestal eres tú”

Gema López sigue en el ojo del huracán en Sálvame. La periodista vivía este lunes un desencuentro con Jorge Javier Vázquez, a raíz de las noticias alrededor de Raquel Bollo y sus deudas. “Aquí hay gente que debe más pasta a más gente y nos parece todo guay”, dijo López, refiriéndose a los pagos que Kiko Matamoros realiza a Hacienda. Jorge entonces le respondió que Kiko está pagando. “La teoría del 'y tú más' aquí no sirve. Bájate del pedestal que eres muy pesada Gema, eres muy pesada”, reprochó a su compañera, a la que acusó de “enfangar” el debate sobre Raquel.

La cosa no terminó ahí. Este martes en Sálvame Lemon Tea pusieron sobre la mesa este desencuentro, y arrancó con Gema sentada en una silla, en silencio, con cara de circunstancia. Cuando ya empezó Sálvame Naranja y Jorge Javier Vázquez tomó los mandos quiso ajustar algunas cuentas con su compañera.

“Aquí no hacemos ni periodismo ni cosas de estas, esto es un juego, un espectáculo, no trata de que ver que colaborador tiene la dignidad más larga. No es eso, entonces te veo muchas veces y no me gusta porque creo que al final sufres”, le dijo el presentador. “A tus compañeros muchas veces les haces sentir que están ligados a las órdenes de la dirección. Es como si tu fueras la única colaboradora que sabe cómo va esta estructura y que si tú quitaras un palito todo se caería”, le expresaba a Gema.

Ella recogía el guante. “Creo que es el juego de Sálvame y lo estoy jugando bien. Si estoy equivocada que me lo digan. Creo que no estoy en ningún pedestal. Te lo digo de verdad”, respondía. Un día antes Jorge la llamó negacionista, y para ella, con ese reproche “lo único que vas a conseguir es que no diga lo que opine. Cada uno tiene libertad, hasta ahora la he tenido, si puedo trabajar así porque si esto trasmite a mis compañeros es que soy más lista o digna, no es mi intención. Me molesta lo del pedestal porque creo que diciéndome eso el que está en un pedestal eres tú”, le apuntaba.

En tono conciliador, Jorge Javier le indicó que no es consciente de cuánto se le valora en el programa y lo importante que es para el mismo. “Creo también que hay un problema que no sé si tienes con tus compañeros o conmigo, porque muchas veces entro al plató y ni me saludas”, reprochaba Vázquez, pues al parecer Gema está muy pendiente de su teléfono. En ese mismo sentido, Gema le reprochó que tras el desencuentro de ayer tarde no cogiese el móvil para apaciguar las aguas. “Igual hemos pedido la confianza de decirnos algunas cosas. Tú haces muchas cosas a veces que crees que no pasa nada, si tú hablas de mi problema yo creo que el tuyo es ese”, zanjaba López.

