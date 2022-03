Jorge Javier ataca a Gema López: "Eres como la oposición y mira cómo ha terminado Pablo Casado"

Jorge Javier Vázquez lo ha vuelto a hacer. El presentador y la colaboradora Gema López han protagonizado una terrible bronca en directo. Y no es la primera vez que Vázquez le dedica unas palabras acaloradas a alguna colaboradora o periodista. Solo hay que recordar las duras declaraciones que le dedicó a Paloma García Pelayo o a la periodista Àngels Barceló.

En esta ocasión, Vázquez ha saltado duramente contra la colaboradora Gema López. Todo ocurría mientras los presentes debatían sobre si Raquel Bollo debía o no dinero a su casero.

Gema López ponía en duda si realmente la información que manejaba el programa era tan importante. "¿Lo que estamos diciendo aquí es que Raquel Bollo debe dos recibos de la luz y uno de agua?", comentaba López. Dejando ver así que no estaba del todo convencida de que 'el caso Bollo' fuese para tanto. Pero la periodista continuaba así: "Aquí hay gente que debe más pasta a más gente y nos parece todo guay". Refiriéndose a los pagos que Kiko Matamoros realiza a Hacienda.

Declaraciones que no gustaron para nada al presentador que rápidamente cargó contra ella. "Kiko lo están pagando. La teoría del 'y tú más' aquí no sirve. Bájate del pedestal que eres muy pesada Gema, eres muy pesada". Pero esto no se quedaba ahí y Jorge Javier con un visible enfado arremetía contra López diciendo que estaba "enfangando" el debate sobre Raquel Bollo y que aquello parecía el "Congreso de los Diputados".

El tinte político le ha servido a Jorge Javier para expresar su opinión sobre López. "Acabo de caer Gema, actúas como la oposición. Actúas como Pablo Casado y mira cómo ha terminado", afirmaba Jorge Javier. Pero las 'perlitas' hacia su compañera no se han quedado ahí. "Tu posición en el programa es siempre la misma: no, no y siempre no. Eres una negacionista".

Ante esta situación, la periodista, visiblemente afectada, solo se limitaba a asentir con la cabeza y terminar con un: "La diferencia es que yo no tengo miedo". Un episodio que claramente ha mostrado la tensión que el presentador mantiene con la colaboradora.

Bronca Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez)💥 Gema López #yoveosalvame

'Bajate del pedestal que eres muy pesada'. pic.twitter.com/MGvqMezMHE — TODOtele (@todotele__) March 14, 2022

