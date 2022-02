Jorge Javier Vázquez carga en 'Sálvame' contra Àngels Barceló: “Luego yo soy el pitiminí”

Noticias relacionadas 'Sálvame' emite la confesión privada de Anabel Pantoja a Lydia Lozano sobre su ruptura con Omar Sánchez

En la tarde de este miércoles Sálvame estaba hablando del papel de Anabel Pantoja como influencer, y el programa emitió un vídeo en el que le preguntaban a otras profesionales de Internet por su figura. Y Kiko Hernández destacó cómo María Pombo dijo no saber quién es la sobrina de Isabel Pantoja, y entonces Jorge Javier hizo un paralelismo con las fiestas madrileñas del pasado, en la que había famosos que consideraban a otros de segunda. “María Pombo quiere marcar distancias porque es muy de ¡Hola!, de la familia tradicional y a Anabel la considera una starlette”, aseguraba el presentador, que apuntaba a que “tenemos la memoria muy frágil”.

Jorge Javier fue un paso más allá y señaló que dentro del mundo de la comunicación también hay quien ve a los trabajadores de Sálvame como profesionales de menor categoría. Y en ese sentido contó una anécdota relacionada con la vez que en 2009 ganó el Premio Ondas y se sintió muy cuestionado por algunos compañeros. Como él ya ha contado en otras ocasiones, Àngels Barceló era quien debía entregarle el premio, peor se ausentó en el último momento y finalmente el galardón se lo entregó Arturo Valls.

Siguiendo con el tema de las personas que tratan a otras como si fuesen de segunda división, Jorge pidió la palabra al director para narró cómo en “estos días he tenido que ir varias semanas a la SER para la promoción de mi obra. Y, siempre que voy, me dicen: 'Uy, a ver si te vas a encontrar con Àngels Barceló'”. “Pues yo la quería invitar para ver mi función...”, bromeaba. Sin necesidad de que le tirasen de la lengua, el protagonista del montaje teatral Desmontando a Séneca ha aprovechado para lanzar un dardo contra la que fuese presentadora de Informativos Telecinco. “Y, durante estos días, una persona, de la que no voy a desvelar de qué programa ni de qué nada, me ha dicho: 'Llevo trabajando aquí 8 años. Coincido con ella en el ascensor un montón de veces y todavía no se ha producido el día en el que me diga buenos días'”. “Luego yo soy el pitiminí, una flor de primavera”, finalizaba el presentador, que contaba todo con un tono bastante cómico.

