'Sálvame' emite la confesión privada de Anabel Pantoja a Lydia Lozano sobre su ruptura con Omar Sánchez

Anabel Pantoja está siendo la gran protagonista de Sálvame tras su separación de Omar Sánchez apenas cuatro meses después de casarse. La colaboradora sorprendía este lunes a sus compañeros al emocionarse mientras veía un vídeo de su todavía marido mandándole "un besito" y diciendo que se verían "pronto".

En aquel momento, a Lydia Lozano le llamó la atención la expresión de la sobrina de Isabel Pantoja. "Pero si se te está cayendo la baba", comentó. Pero Anabel negaba la mayor. Sin embargo, durante la publicidad las colaboradoras continuaron hablando del asunto y el programa decidió grabar la conversación para emitirla este martes.

En esa charla 'privada', Anabel le confiesa a Lydia que no lo está pasando bien con la separación y confiesa por qué se emocionó viendo a Omar. "Todo ha sido porque le he visto con una sudadera mía", le explicaba a su compañera.

Anabel se emocionó al ver a su todavía marido hablando para el programa.

"No he vivido una separación hasta ahora mismo. Son muchas cosas mezcladas. No me encuentro bien en la casa en la que estoy... Pero no me enfadé con la entrevista que dio", prosigue la influencer. Y es que para ella está siendo duro adaptarse a su nueva ida sin 'El Negro': "Voy a la casa, veo la furgoneta que compramos juntos y me cuesta".

Ante el sincero relato de Anabel, Lydia le ha recomendado que se aparte de su expareja durante el tiempo necesario para poder retomar una relación de amistad. "Lo mejor es cortar con esa persona varios meses", ha aseverado la periodista, confesando que uno de sus exnovios dejó de hablarle durante dos años tras la separación y ahora son íntimos amigos.

"Me gustaría, pero ahora no se puede. Fíjate que yo a él le pregunto por su madre. Hablamos, pero normal, sin reproches. Quizá es una actitud que no deberíamos tomar porque nos podemos confundir. Aún no he tenido tiempo de sentarme y llorar", ha reconocido la joven. Sin embargo, Anabel desmiente que se haya planteado volver con Omar: "Yo ahora no podría estar con nadie. No me apetece tener pareja ahora".

