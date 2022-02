Anabel Pantoja anuncia su marcha de ‘Sálvame’ un mes después de volver: “No me compensa”

El pasado mes de enero Anabel Pantoja regresaba a Sálvame después de haberse ido de forma voluntaria tras contraer matrimonio con Omar Sánchez. Lo que pocos se imaginaban es que iba a regresar al programa como una mujer separada, tal como se ha conocido recientemente. Y menos se podía esperar aún que su regreso fuese algo fugaz, muy fugaz, porque en el programa de este lunes ya advirtió que se iría del programa porque “no le compensa” estar allí.

Habitualmente Anabel solía comentar en Sálvame los temas relacionados con su prima Isa Pantoja, su tía Isabel o su primo Kiko Rivera. Ahora la tortilla ha dado la vuelta y se ha convertido en un personaje de corazón de pleno derecho, y se está analizando al detalle su separación con el que fuese concursante de la última edición de Supervivientes.

Este lunes en Sálvame Lemon Tea el programa mostró imágenes de Omar Sánchez en el aeropuerto de la capital con una amiga en común, y Anabel saltó para callar rumores, defendiendo a la muchacha que sería una vecina. “Vamos a calmarnos un poco y, por mucho que le cubráis la cara, son personas anónimas, así que hay que tener cuidado”, pidió.

Aunque en el universo del corazón en el que lleva años trabajando es normal que se siga de cerca a los famosos cuando se separan, Anabel ha alzado la voz por lo que está viviendo. “¿Veis normal que yo me separe y a los dos días sea yo como la Puerta de Alcalá? No es normal que yo me separe y pase todo esto”, aprovechó para quejarse. “Mi separación no es un circo. Si esto se convierte en un circo, cojo el petate y me voy a Canarias”, se quejaba.

Ya en Sálvame Naranja la separación de Anabel y Omar continuó como uno de los temas del día, y en un momento dado ella no pudo más y echó el freno. “Hasta aquí. Yo no voy a venir aquí a justificarme toda la vida. Ya no quiero trabajar aquí más”, expresó. Jorge Javier Vázquez, que capitaneaba el programa, intentó calmarla, pero fue en vano. “No me interesa seguir aquí por mi salud mental. Yo de aquí me fui mal. He vuelto porque viene bien la rutina, viene bien el dinero... pero no. Yo no aguanto más. Mi madre tiene una edad. Estoy hasta el mismísimo de todo. Yo puse unos límites, pero ya está”, expresó la influencer.

Anabel reconoció ser un personaje público, pero dijo estar harta de la situación. “Prefiero estar en mi casa, en mi cueva. Yo he venido aquí porque necesitaba que mi mente se despejara, pero esto ya no me compensa”.

La parte final del programa también fue movido para Anabel Pantoja: el programa recibió a Lara Sajen, compañera de Omar en Supervivientes, y eso provocó que la andaluza abandonase el plató. Según su testimonio, Lara no tiene una relación tan cercana con el Negro como ella cuenta. “Hay unos límites. Lo he dicho antes e insisto de nuevo”, dijo justo antes de abandonar el plató.

