Marta Riesco se enfrenta a Anabel Pantoja en 'Sálvame': "Te voy a sentar en el banquillo como a tu tía"

Marta Riesco ha protagonizado este martes un tenso enfrentamiento con Anabel Pantoja en Sálvame. La reportera de El programa de Ana Rosa ha atendido en directo a Kike Calleja para hablar de su supuesta ruptura con Antonio David Flores, aunque se ha negado a confirmar o desmentir la noticia.

A pesar de acceder a hablar con el reportero de Sálvame, con quien ha coincidido en Vitoria cubriendo la información sobre la nueva pareja de Iñaki Urdangarin, Riesco ha reiterado que no va a pronunciarse sobre su relación con el padre de Rocío Flores. Sin embargo, sí que ha hablado alto y claro sobre una de sus grandes enemigas públicas: Anabel Pantoja, a quien asegura que ha demandado por todo lo que ha dicho sobre ella en televisión.

Cabe recordar que la colaboradora de Sálvame aseguró que la periodista era una de las protagonistas del famoso episodio lésbico ocurrido en un sofá de Cantora una Nochevieja. Además, Anabel afirmó que ha recibido amenazas tras narrar esos hechos.

"Hace daño, se cree que hace gracia y cuando le dices algo a ella, llora y se va de plató pero a ti te mete lo que hace falta", ha aseverado la reportera, que asegura que demandará a la colaboradora de Sálvame "por lo civil y por lo penal".

Marta Riesco: “Te voy a sentar en el banquillo como tú tía”



Anabel le contesta mientras se come un kit kat. ADORO #yoveosalvame pic.twitter.com/gR4eF09tD7 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 25, 2022

Anabel, presente en plató, no ha dudado en responder a Marta, iniciando así el enfrentamiento en directo. "A mí no te dirijas. Yo no estoy a tu nivel, no me hables, demándame y acuérdate del 31, cariño", ha contestado con ironía.

"Llévame donde quieras, llévame a Hamburgo", prosigue la 'sobrinísima'. "Te llevaré donde quiera la justicia. Tú a un banquillo, como tu tía", ha espetado Marta Riesco.

"Tienes mucha mala baba para estar en Cantora el 31, comerte las uvas y lo que no fueron las uvas y ahora decir lo del banquillo", le ha respondido indignada Anabel, que le ha deseado "mucha salud" para difrutar de su vida junto a Antonio David.

"Que me digas a mí que no tengo educación... Tengo la básica, pero prefiero tener los valores que tengo a los que tienes tú, de haber venido a mi casa a comerte la ensaladilla rusa y los langostinos, haberle puesto buena cara a mi tía y ahora me dices que me vas a sentar en el banquillo como a ella. Eso es de ser muy 'pink', eres una 'pink'", ha sentenciado la colaboradora de Sálvame, recuperando el calificativo de cosecha propia que en su día le dedicó a Kiko Matamoros al confundir la palabra pig ("cerdo" en inglés) con pink (color rosa).

Sigue los temas que te interesan