'Sálvame' amenaza a Raquel Bollo con destapar su oscuro pasado tras haberle declarado la guerra

Una tarde más, Raquel Bollo se convierte en la diana de todos los dardos de Sálvame. Y es que parece que el culebrón 'Bollo' tiene cuerda para largo. El pasado jueves, el programa destapaba una supuesta deuda de 20.000€ que la diseñadora tiene con su casero. "No ha pagado ni la luz, ni el agua, ni el gas", afirmaban desde el magacín de Telecinco.

Ante esto, la exmujer del difunto Chiquetete no dudaba en contraatacar desde el sofá de Viva la vida este pasado fin de semana. Incluso planteó la posibilidad de denunciar por las declaraciones vertidas sobre ella, sembrando así la guerra con el que fuera su programa.

"Todas las historias tienen dos caras, se ha mostrado la cara A, y ahora se va a mostrar la cara B, que se va a demostrar en un juzgado", declaraba Bollo. "Si ellos no tienen miramientos conmigo, yo no tengo por qué tener miramientos con ellos", sentenciaba.

La diseñadora quiso también hacer un llamamiento hacia sus hijos: "No quiero que mis hijos entren en Sálvame. Me da miedo por ellos y, aunque la mierda venga hacia mí, a mis hijos que ni les toquen, si alguna vez me habéis tenido algo de cariño os pido que no metáis a mis hijos en esto". Apostillaba este discurso sobre su hijo tras la entrada de Manuel Cortés la pasada semana en Sálvame.

Me quedo sin palabras con esto que ha dejado caer Raquel Bollo: “yo, como hace una madre, protegemos a los hijos” pic.twitter.com/ZaQ5YE5VnX — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) March 12, 2022

Hoy, Sálvame amenaza con desvelar lo que oculta 'el cajón de Raquel Bollo' y destapar escándalos de la diseñadora que antes no han querido sacar a la luz. Según el programa, faltarían tres pagos a diferentes inmuebles, deudas con personas, escándalos con hombres o desavenencias con su tienda de ropa ya cerrada.

Según Kiko Matamoros, una de las viviendas que Bollo no ha pagado pertenece a un famoso futbolista. "Es un futbolista de Sevilla, muy famoso e internacional. Él no quiso sacar esto a la luz". Laura Fa sentenciaba que "es una morosa", a diferencia de Belén Esteban que defendía a capa y espada a su amiga. "Ella me ha dicho que el contrato que estaba a su nombre lo ha pagado. Estaba muy enfadada con compañeros de aquí y ha dicho que va a denunciar", comentaba Esteban.

[Más información: Raquel Bollo crítica con Telecinco: "Con tres sentencias, se seguía trayendo a mi verdugo" ]

Sigue los temas que te interesan