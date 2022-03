¿Qué pasa en los capítulos de esta semana de 'Tierra Amarga'?

Tierra amarga sigue conquistando a los televidentes de Antena 3. El drama turco continúa cada tarde de lunes a viernes a las 17:45. La tercera temporada no está dejando indiferente a nadie y continúa enganchando a más espectadores cada día. Y esta semana viene con fuertes acontecimientos.

Todo está listo para que Yilmaz y Züleyha se marchen de Çukurova. Los pasaportes falsos, las maletas y su próximo alojamiento: Alemania. Además, la pareja no se irá sola sino que lo harán con los tres niños: Adnan, Kerem y Leyla.

Ahora que Demir no está en la mansión es todo más fácil. Hünkar ha descubierto el plan y no duda en apoyar a la pareja. Además, no se lo contará a Demir. Ha llegado el momento en el que Züleyha sea feliz junto a la persona que ama, aunque todo ello implique estar lejos de sus hijos.

Esta semana hemos podido presenciar cómo la verdad ha llegado a oídos de Demir. Escondido tras la puerta, Sermin escuchó que Müjgan disparó a Züleyha y decidió contárselo todo a su primo. Demir se presentó en casa de Yilmaz y acusó a su esposa, pero Müjgan no pudo confesar la verdad.

El principal apoyo de Hünkar sigue siendo Fekeli, sobre todo tras la traición de Demir. Ambos retoman su historia y deciden darse una segunda oportunidad. Al igual que Yilmaz y Züleyha, están enamorados.

A lo largo de esta próxima semana, podremos ver cómo Yilmaz y Züleyha están a punto de escapar. El día llega y Züleyha se despide de Hünkar y Gülten porque no sabe cuándo volverá a verlas. Yilmaz la espera en un punto de la carretera con Kerem Ali.

Todo cambia cuando Demir se aproxima al coche de Züleyha para preguntarle si pensaba huir. Müjgan visita a Fekeli en la fábrica y le cuenta que Yilmaz está con su hijo dando un paseo, pero que después de varias horas, todavía no han regresado.

Los nervios empiezan y Behice sospecha que Yilmaz ha secuestrado a Kerem. Yilmaz está con su hijo esperando a Züleyha pero algo no va bien. La joven sigue sin aparecer y culpa a Hünkar de no haber respetado su palabra. Yilmaz coge su arma y se dirige a la mansión donde amenaza a Hünkar. Demir lleva a Züleyha a la casa con Sevda y le advierte que Züleyha pretendía dejarle con sus hijos y Yilmaz. ¿Se habrá enterado por Hünkar?

