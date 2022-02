Antena 3 hace saltar al primer time a 'Tierra amarga' y lo enfrenta a 'Pasión de gavilanes'

Antena 3 ya sabe qué emitirá el próximo miércoles 23 de febrero. Después del final de la serie Mentiras, la cadena de Atresmedia ha decidido cuál será el contenido que la reemplace. Tierra Amarga sustituirá a la también producción turca, un cambio con el que este título se batirá en duelo con la última gran apuesta de Telecinco, Pasión de gavilanes.

Así lo ha hecho público la cadena de San Sebastián de los Reyes, que ha decidido emitir este miércoles en prime time un capítulo especial de Tierra Amarga. Un sorprendente salto, dado que la serie diaria suele ocupar la tarde -concretamente de 17:45 h a 19:00h- y obtiene el liderazgo de su franja horaria. Sin duda, un rival duro de derribar para Pasión de Gavilanes, que en su estreno obtuvieron un 16% y 18'7% de share en su primer y segundo capítulo respectivamente. Datos gracias a los cuales solo lideró en el segundo capítulo.

El especial de Tierra amarga tendrá lugar a las 22:45 h, tal y cómo lo ha comunicado Antena 3 a través de las redes sociales. Un horario que, a priori, le haría coincidir con Pasión de Gavilanes, que en su debut en Telecinco comenzó a emitir un doble capítulo a las 22:00h. Un hecho que, si no se revisan nuevos cambios en la parrilla, hará que las dos novelas se enfrenten cuerpo a cuerpo en las dos cadenas privadas más fuertes de nuestro país.

¡¡La serie líder con lo más visto de la tarde nos volverá a sorprender‼



¡Llega el momento decisivo en la vida de Züleyha! 😧



Este miércoles CAPÍTULO ESPECIAL DE @TierraAmarga en Antena 3 (22:45h) 📺

Si bien es cierto que Telecinco creó un gran armamento publicitario alrededor de la emisión de la segunda parte de Pasión de Gavilanes, los datos obtenidos parecen no haber sido los esperados. Si bien es cierto que se trató del mejor estreno de una ficción extranjera en la cadena de Fuencarral desde que en el 2018 arrancase The good doctor, la serie colombiana no logró liderar en convivencia de emisión con El Hormiguero en su primer capítulo. Cuestión que sí conseguiría con el segundo, una vez terminado el programa que Pablo Motos presenta en Antena 3, pero sin alcanzar la barrera del 20% de share.

Queda todavía esperar para comprobar cómo evoluciona la audiencia de Pasión de Gavilanes en Telecinco, ya que sus dos primeros episodios ya pueden verse en la plataforma digital de Mediaset. Espectadores que podrían engancharse vía on line y que en la siguiente emisión se sumarían a verlo en abierto. Por su parte, queda por saber cómo reacciona el público de Tierra Amarga ante este cambio de hora. Una audiencia fiel que si quiere ver el capítulo especial tendrá que sintonizar Antena 3 en la noche del miércoles.

