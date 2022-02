La razón por la que Lolita Flores no estuvo en la primera semifinal de 'TCMS'

La primera semifinal de Tu cara me suena ha sido emitida este viernes 18 de febrero en Antena 3. Una ocasión muy especial que marca la recta final del concurso de imitaciones en la que es ya su novena edición. Todo estaba dispuesto para que la gala se desarrollase con total normalidad hasta que Manel Fuentes, tras dar la bienvenida a los espectadores, anunció la ausencia de uno de los miembros del jurado.

"Tengo que empezar dando una noticia. Han llamado del colegio y han dicho que Lolita tenía que volver a casa porque tenía piojos", empezaba diciendo el presentador ante la carcajada del público. "No, no es eso. Tiene un poquito de Covid leve. Le mandamos un beso enorme desde aquí y esperamos que vuelva con nosotros la semana que viene", aclaraba Fuentes, que explicó cómo se la hija de Lola Flores se había percatado de haber contraído el virus. "Ya sabéis que aquí las medidas de seguridad y sanidad son muy estrictas, aquí todo el mundo pasa sus test y ese no ha sido el caso de Lolita esta semana", terminaba diciendo Manel para a continuación dar paso a Silvia Abril, la persona que sustituyó a la cantante en su labor de juez.

"Me sabe mal que la primera vez que Lolita Flores saca un positivo se tenga que quedar en casa", dijo la cómica nada más ser anunciada como jurado, que bromeó con la idea de que cuando la artista estaba en etapa escolar los "positivos" no existían. Una vieja amiga del programa, Silvia Abril, que suele participar de alguna manera en cada una de las ediciones de este programa desde que ella misma fuera participante en su cuarta temporada (año 2015).

La ardua competencia en el talent show en esta edición no puso las cosas fáciles al jurado calificador. Finalmente, Nia Correia se convirtió en la primera finalista de Tu cara me suena 9 gracias a su interpretación de Shirley Bassey en la canción 'Something'. Una actuación casi calcada a la original con la que consiguió el apoyo unánime del público y jueces.

Madre mía, @NiaCorreia, ¡MADRE MÍA! 😍



Nuestra Nía ha puesto toda la carne en el asador y nos ha regalado un momento en @tucaramsuena inolvidable. ¡Bravo! 👏 #TCMSSemifinal1



Actuación completa 👉 https://t.co/VSzwunyo38 pic.twitter.com/U0kEPNw6f6 — antena 3 (@antena3com) February 18, 2022

Detrás de la última ganadora de Operación Triunfo, que se garantizó su plaza en la gran final gracias a mantenerse en la primera posición de la tabla en esta temporada con 260 puntos, le siguieron María Peláe con 256, Agoney con 251, Rasel con 223 y Eva Soriano con 222. Puntuaciones relativamente igualadas que los convierten en favoritos para que se clasifiquen en la final la semana que viene.

Sigue los temas que te interesan