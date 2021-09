Lolita se va de Twitter tras su comentario machista en laSexta: "Es una cesta de víboras aburridas"

Lolita Flores ha tomado una drástica decisión tras la polémica suscitada por su comentario sobre el feminismo en laSexta Noche el pasado sábado 4 de septiembre. La cantante aseguró en su entrevista que no es feminista: "Soy un ser humano, soy mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer", afirmó.

La frase de la hija de Lola Flores generó un aluvión de críticas en redes sociales mientras ella permanecía en silencio. Sin embargo, este lunes se ha pronunciado en Twitter y, lejos de retractarse de sus palabras, ha cargado contra quienes, según ella, no la entienden.

"¿La gente es tonta? Que escuchen bien lo que dije sobre el feminismo y el machismo", comenzaba escribiendo Lolita. "No me gusta nada lo que acaba en ismo, defiendo a la mujer porque lo soy, porque soy madre y hermana, tía y sobrina, nieta y tía, y sobre todo porque nos matan, ¿por qué tengo que tener una etiqueta?", expresaba en un primer tuit.

Lolita "no es feminista porque es muy mujer y también acosan a los hombres aunque a las mujeres nos ma-tan más por porcentaje" y encima le hace gracia.

Posteriormente, la cantante de Sarandonga continuaba explayándose en esta red social. "Tengo 63 años y sé muy bien donde estoy parada. A la mierda los que se aburren, no me hace falta ser feminista para defender los derechos de los seres humanos, y sobre todo de los maltratadores, manipuladores, etc. Tengan el sexo que tengan. Buenas noches y déjenme en paz".

A lo largo de la noche, la artista publicó hasta tres tuits más en un tono cada vez más bronco para responder a quienes la seguían criticando. "Qué vergüenza, qué ignorancia y qué aburrimiento tenéis lo que me tacháis de ignorante, me río de vosotros", llegó a escribir.

"Qué pena de Twitter, se ha convertido en una cesta de víboras aburridas. Hasta nunca", concluye su tercer tuit. Pero Lolita acabó publicando un cuarto texto en el que se despide, al parecer definitivamente, de la red social. "Me voy de Twitter para siempre, no estoy para aguantar impertinencias, no sois jueces. Y lo siento por los demás, pero no estoy para que me juzguen. Ser felices y seguir criticando, que debe ser vuestra profesión. Adiós, hasta nunca", concluye.

