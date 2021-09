Lolita rompe la leyenda de Lola Flores: "La crítica de 'ni canta ni baila, pero no se la pierdan' no se escribió"

Libre, auténtica, irrepetible e inspiradora. Así recuerdan a Lola Flores quienes la conocieron y quienes la siguen queriendo y recordando, 26 años después de su muerte; unas memorias y sentimientos con los que se ha construido la serie documental Lola que ha sido presentada este martes en la jornada inaugural del FesTVal de televisión de Vitoria.

El próximo 28 de octubre Movistar+ estrenará la serie documental de cuatro capítulos que narra la vida de la artista y que cuenta con las voces de 44 personas, que van desde artistas actuales como C. Tangana, Rosalía o Silvia Pérez Cruz hasta personas que la conocieron de cerca como Encarnita Polo, su hermana Carmen Flores o sus hijas Rosario y Lolita Flores.

Creada por Movistar+ en colaboración con 100 Balas (The Mediapro Studio), el documental cuenta con el beneplácito de sus hijas, que se han sentido tranquilas por no tener que revelar ningún secreto de su vida porque ya se encargó ella de contarlo todo. "Nada puede salir que me vaya a sorprender de ella porque estaba por encima del bien y del mal", confesaba este martes en Vitoria Rosario Flores. "Mi madre no tenía pelos en la lengua. Yo no hubiera contado cosas que ella contó", aseguraba.

Tanto es así que muchos le han atribuido que una vez dijo en El coraje de vivir, su documental biográfico en Antena 3 en los años 90, la icónica frase de "quién no se ha dado un pipazo con una amiga". "Eso hay que buscarlo. A mí desde luego que no me lo dijo. Si creéis que lo ha dicho, tiene que estar ahí. Y si no está es que no lo ha dicho", comentaba Lolita.

Lo mismo decía Rosario. "Mi madre era libre. No sé si tuvo relaciones o no. A mí no me lo contó porque era su hija pequeña. Pero si lo contó, pues era ella misma y yo no puedo meterme".

Lo que sí han averiguado sus hijas es que aquella crítica del The New York Times que decía que "ni canta ni baila, pero no se la pierdan", no estaba escrita. "Se conoce que alguien se lo dijo a su cara en Nueva York y ella pensó que lo habían escrito. Cómo no está para preguntárselo, no podemos saberlo. Realmente si se dijo, fue una genialidad. Y si no se dijo, sigue siendo una genialidad. Imagino que sería algún comentario y ella se quedó con esa historia. Porque inventarlo sería tirar piedras contra su tejado", confiesa Lolita.

Lola, estreno el 28 de octubre en Movistar+

Un mural de Lola Flores en Vitoria.

Nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1923 y fallecida por un cáncer en 1995, Lola Flores fue una artista polifacética, cantante, bailaora de flamenco que actuó en decenas de países y una actriz que rodó más de 40 películas en sus seis décadas de trayectoria.

Además, fue una de las primeras mujeres en la España de la posguerra en hablar libremente de temas como la prostitución, el sexo extramatrimonial o la violencia contra las mujeres (que ella sufrió en sus propias carnes). “Mi madre no tenía pelos en la lengua” y “lo contó todo”, ha asegurado Rosario.

Muchas de esas anécdotas, contadas de distinto modo según quién las vivió, forman parte del documental dirigido por Israel Del Santo (El Palmar de Troya, El corazón del imperio). "Yo mismo haciendo el documental he hecho un viaje muy bonito porque he conocido a una mujer brutal, superfuerte, que se reivindica a sí misma como artista durante seis décadas”, ha apuntado en el evento Del Santo.

El documental será además un momento para que las generaciones que no conocen a La Faraona sepan quién era. “Es un buen momento para la gente joven que no la ha conocido y tiene esa imagen de la folclórica pastosa, cutre. Que vean que Lola Flores era muchísimo más que todo eso, que nunca fue ni cutre ni pastosa, sino que era una mujer adelantada a su tiempo y eso la juventud lo tiene que ver porque se aprende mucho de ver a Lola Flores”, ha apuntado Lolita.

Sigue los temas que te interesan