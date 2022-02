Guerra por Antonio Resines: ‘El Hormiguero’ se adelanta a Calleja para tener sus primeras palabras

El actor Antonio Resines ha estado 38 días en la UCI por coronavirus, pero la pasada semana recibíamos la buena noticia de que al fin recibiría el alta. Desde que ingresase el 22 de diciembre muchos de sus proyectos más inminentes se vieron congelados: Movistar retrasó el estreno de la serie Sentimos las molestias, donde comparte protagonismo con Miguel Rellán, y el programa de Cuatro Planeta Calleja esperaba su mejora para emitir la entrega en la que el actor y Jesús Calleja viajaron hasta Costa Rica. Un capítulo que la cadena programó finalmente para este lunes 14 de febrero.

Resines está pues en el corazón de la actualidad, el público tiene ganas de volver a verlo, y antes de que comenzase Planeta Calleja El Hormiguero se adelantó y consiguió las primeras palabras del actor. Rondaban las 22.20 horas cuando Pablo Motos dio la bienvenida a través de videollamada al intérprete cántabro, quien ha sido colaborador del programa durante varias temporadas.

El protagonista de Aquí Paz y después Gloria explicó de las 97 personas que estaban ingresadas en su UCI se han salvado 80 y aprovechó la intervención en directo con Pablo Motos para pedir que “todo el mundo se vacune y se tome en serio la covid”. Del mismo modo, reveló que sufre una atrofia muscular del 80% “y voy con andador, la recuperación es lenta, complicada, y requiere mucho esfuerzo”.

Conectamos por fin, con nuestro amigo Antonio Resines #CarrascoEH pic.twitter.com/otu7A6U0aT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 14, 2022

El Hormiguero, que tenía como principal invitado al músico Manuel Carrasco, logró ser el tercer programa más visto de la televisión en la jornada del lunes y fue líder de su franja con más de 2,6 millones de espectadores y un 16,4% de cuota de pantalla.

A las 23.00 horas arrancaba después en Cuatro Planeta Calleja, que mostró un viaje de Jesús Calleja, Antonio Resines y su pareja Ana Pérez-Lorente hasta Costa Rica. Allí casualmente también habló de salud con el aventurero, y recordó por ejemplo la vez que le encontraron un cáncer gracias a una colonoscopia. Entonces utilizó el programa de nuevo como altavoz para indicar a la audiencia que a partir de los 50 esta prueba médica habría que hacérsela cada dos o tres años pues la detección temprana en el cáncer es crucial.

“Me he dado cuenta de lo que vale un peine. Valoro mucho más el estar vivo, antes no lo pensaba. He empezado a valorar seriamente que, aunque esté acojonado aquí arriba, aquí se está de puta madre. Esto yo no tengo ninguna gana de perderlo”, dijo también, en relación con la salud. Unas palabras que ahora tienen mucho más peso al saber que ha superado el coronavirus tras estar gravemente enfermo.

La presencia de Resines fue un buen reclamo para el público. El programa cosechó una media de 1.013.000 espectadores y un 9,7% de share, lo que mejora los datos del lunes anterior con el chef Ángel León, que no superó la barrera del millón.

Sigue los temas que te interesan