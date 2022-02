Las noticias de hoy en televisión que no te puedes perder: Los Óscar podrían tener tres presentadoras

Noticias relacionadas Jaime Conde supera a Orestes Barbero en cantidad de dinero ganado en ‘Pasapalabra’

La jornada televisiva del 15 de febrero arrancó con buenas noticias para los amantes del cine: la ceremonia de los Óscars podrían tener hasta tres presentadoras, después de varias ediciones sin nadie que condujese la gala.

Wanda Sykes, Regina Hall y Amy Schumer podrían presentar los Óscar

Wanda Sykes, Regina Hall y Amy Schumer estarían en conversaciones para presentar los Oscar 2022, según apunta el New York Time. Serían las primeras presentadoras de la ceremonia en cuatro años.

Esta entrega de premios cinematográficos no tiene presentadores desde que Kevin Hart, anunciado en 2018 para la gala de 2019, tuviese que renunciar a su conducción tras una controversia por comentarios homófobos y tránsfobos de su pasado.

Ana Rosa Quintana reaparece con buenas noticias

El pasado 2 de noviembre Ana Rosa Quintana anunció en el programa que lleva su nombre que abandonaba temporalmente la televisión por un cáncer de mama que le acababan de diagnosticar. Unos meses después, la comunicadora ha compartido en Instagram una fotografía leyendo un libro y mandando un mensaje lleno de optimismo. “Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio”, explicó la comunicadora. “Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos”, apuntaba también.

Audiencias del lunes

Pasapalabra brilló en el día de San Valentín y anotó un 23,6% de cuota con 3.037.000 espectadores, y a las 21:05 logró el minuto de oro del día con un 30,1% y 4.478.000 espectadores. En cuota es la cuarta entrega más vista de la temporada, y el programa más visto desde que Pablo Díaz se llevó el bote el pasado verano.

En el prime time Infiel se mantuvo dentro de sus registros, La noche de los cazadores y Planeta Calleja subieron, y en Telecinco Idol Kids vivió una nueva bajada en número de espectadores.

