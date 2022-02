Ana Rosa Quintana reaparece con una gran noticia: "Estoy muy bien y ya en la recta final de la quimio"

Mientras todo el planeta celebraba San Valentín e inundaba de amor las redes sociales este lunes 14 de febrero, Ana Rosa Quintana (66 años) decidió que no había mejor día para reaparecer en su Instagram. La presentadora sorprendió a sus seguidores con una foto actual en la que luce feliz y serena y manda un mensaje aún más esperanzador.

"Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado", comenzada redactando la comunicadora de Telecinco. En las líneas posteriores ha detallado cuál es su estado de salud en estos momentos y ha revelado una gran noticia: "Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio". Ana Rosa aparece en la imagen con una gran sonrisa en el rostro y leyendo el libro Un Caballero en Moscú y viste un cómodo estilismo de animal print con su accesorio favorito, unas gafas de montura roja.

La fotografía tomada en su casa desprende mucha calma pese a que ella está inmersa en una gran lucha, lo que demuestra sus ganas de recuperarse y volver al trabajo más fuerte que nunca. De hecho, en su texto compartido en las redes también apunta cómo está siendo su día a día en este parón temporal de su actividad laboral: "Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos".

Como la propia Ana Rosa confiesa en su publicación, la periodista está recibiendo todo el apoyo y el cariño de sus amigos y compañeros más cercanos que están a su lado y siendo testigos de su dura batalla. Muchos de ellos han reaccionado a la reaparición de Quintana. Joaquín Prat (46) ha escrito "feliz de verte tan bien" junto a un icono con cara de enamorado; Ainhoa Arteta (57) también ha dejado su mensaje: "¡¡Esa es mi ana Rosa!! Estás estupenda y eres una fuente de fuerza y inspiración para tod@s". El que fuera su compañero de plató durante muchos años, Máximo Huerta (51), le "envía muchos besos"; Marisa Martín Blázquez (58) escribe: "Qué bien verte tan bien y tan animada. ¡Cuánta fuerza tienes, querida! Mil besos"; y Bibiana Fernández (68) tampoco ha podido dejar de comentar la instantánea al verla: "Que alegría verte y verte tan bien".

La última vez que la presentadora publicó una imagen suya en Instagram fue el pasado 25 de diciembre por el día de Navidad. Entonces solo quiso desear unas felices fiestas y enviar "fuerza, salud y armonía" a sus fieles seguidores.

Ana Rosa reapareció en el día de Navidad mostrando cómo decoraba el árbol. Redes sociales

Fue el 2 de noviembre de 2021 cuando Ana Rosa sorprendió a la audiencia de Telecinco al anunciar nada más comenzar su programa que abandonaba de forma temporal la televisión para hacer frente a un cáncer de mama que le acababan de diagnosticar. Desde entonces, la presentadora solo volvió a pisar un plató el 15 de noviembre -dos semanas después de alejarse de los medios- para el estreno de Ya son las ocho y se dejó ver puntualmente en sus redes sociales para agradecer un premio que recibió y no pudo recoger en persona.

Hace 11 años, en 2010, Ana Rosa Quintana ya se sometió a una intervención para extirpar un tumor que tenía en el pecho. Gracias a la rápida actuación y a varias sesiones de radioterapia consiguió acabar con un cáncer de mama de grado I, el estadio más temprano y, por tanto, más sencillo de tratar de un cáncer de mama. Ahora se enfrenta a una segunda batalla, con fuerza y viendo ya el fin a sus sesiones de quimio, tal y como ella misma ha desvelado en su último post.

