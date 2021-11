Ana Rosa disfruta de una comida en Madrid con Omar Montes: el sorprendente proyecto que los une

Ana Rosa Quintana (65 años) ha reaparecido públicamente desde que el pasado 2 de noviembre anunciara en su programa de Telecinco que padece cáncer de mama. En ese momento, la presentadora aseguró que abandonaba temporalmente la televisión mientras dure el tratamiento al que se tiene que someter. Desde aquel aciago y complicado día, tan solo se había pronunciado en sus redes sociales para dar las gracias a los miles de mensajes de apoyo y ánimo que ha recibido, además de para reflexionar sobre la vida y los reveses que a veces asesta.

Pero este pasado viernes 12 de noviembre la presentadora de Mediaset ha reaparecido públicamente ante las cámaras. Lo ha hecho a la salida de un restaurante en Madrid tras disfrutar de una agradable comida con el cantante Omar Montes (33). Una reunión que ha sorprendido a propios y extraños, pues hasta la fecha se desconocía la naturaleza de su relación, ni siquiera que la hubiera más allá de sus encuentros en televisión. No obstante, Ana Rosa y Omar Montes han comido juntos porque tienen un sorprendente proyecto en común.

Quintana, muy sonriente, a la salida del restaurante junto a Omar Montes. Gtres

Por tanto, todo hace indicar que se ha tratado de una comida de trabajo. De muy buen humor, Quintana ha explicado ante la prensa que ambos se encuentran "de celebración", ya que se acaba de estrenar El Principito, la docuserie basada en la vida del cantante que se puede ver en Prime Video. En esa línea, Ana Rosa ha desvelado lo que sigue: "Estamos de estreno, ¿eh?. Que ya sabéis que hemos estrenado en Prime Video y va a ser el éxito de la temporada, que lo hemos producido nosotros". El de Pan Bendito no dudaba en bromear, muy en su estilo, a la salida del restaurante, asegurando: "Por favor, dejadnos nuestro espacio. Nos estamos conociendo, no me hagáis la de siempre que me estropeáis todas las relaciones". Ante esta ocurrencia, Ana Rosa Quintana ha sonreído abiertamente. Horas después, en su Instagram, el cantante colgaba una foto junto a Quintana y posteaba: "Aquí una foto con mi novia. Más guapa y preciosa no hay en el mundo".

No cabe duda de que en este difícil momento de su vida la comunicadora necesita estar fuerte de ánimo y muy optimista, lo que, de seguro, ha conseguido con esta comida junto a Omar Montes. También ha aprovechado Ana Rosa el momento para explicar cómo se encuentra en estos momentos: "Pues me encuentro como veis, estupendamente, gracias".

En cuanto a qué se podrá ver en la serie de Amazon Prime, Omar lo ha desvelado, antes de despedirse de la presentadora: "Pues muchas cosas, porque he contado todos mis inicios, cómo empecé en el mundo del deporte, mi escuela, mis amigos del barrio es todo como inside, ¿no?".

El difícil anuncio

El 2 de noviembre Quintana desvelaba la enfermedad que le ha sido diagnosticada: un carcinoma en uno de sus pechos, sin dar más detalles al respecto. Sostenía Quintana que su cáncer ha sido "cogido a tiempo", aunque le esperan unos meses complicados por delante. También su oncóloga, Isabel Alonso, habló de su buen pronóstico. "Va a salir todo muy bien", aseguró hace unos días en un acto público, para añadir: "El pronóstico es muy bueno, ya lo creo que sí". "Le mandamos un súper abrazo, estamos con ella", señalaba, confirmando que han cogido el carcinoma muy a tiempo y que la periodista está "muy bien".

Ana Rosa Quintana el pasado 2 de noviembre tras anunciar su cáncer. Gtres

Hace unos días, Ana Rosa Quintana reaparecía en sus redes sociales después de un silencio en la red desde el pasado 12 de octubre. La comunicadora publicaba una fotografía en la que aparecía junto a su marido, Juan Muñoz, como dos turistas más, tomada "hace dos semanas" durante un viaje. El texto que acompañaba la instantánea rezaba lo siguiente: "Biblioteca de Silos hace dos semanas. Lo que cambia la vida en un instante". La publicación rápidamente se llenó de mensajes de ánimo y fuerza, de amigos, compañeros y seguidores. Rostros como Jesús Vázquez (56), Fiona Ferrer (47) o Alessandro Lequio (61), entre otros, le han mostrado su apoyo en su lucha. Ante este aluvión de muestras de cariño y buenos deseos, la propia Ana Rosa ha confirmado que sigue con la misma fuerza del primer día: "Gracias a todos por vuestro cariño, estoy en deuda. Me encuentro muy bien y muy fuerte". A su lado, incondicionales, su marido y sus tres hijos, Álvaro (fruto de su relación con Alfonso Rojo), Jaime y Juan. Son el mejor apoyo de la presentadora en estos complicados momentos.

No es la primera vez que la presentadora tiene que enfrentarse a esta enfermedad. Ya en 2010 pasó por lo mismo y en aquella ocasión el carcinoma tuvo una evolución positiva. Ana Rosa también se ha mostrado muy esperanzada en esta ocasión y ha asegurado que sabe que "va a curarse". El tratamiento, más intenso que la primera vez, la ha obligado a ausentarse de su trabajo de manera temporal. Debe evitar el estrés al que se ve expuesta diariamente."Por una vez en la vida me dedicaré a mí y a mi familia. Voy a hacer una vida lo más normal posible, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora. Esto es solo un bache en la vida. Nos vemos pronto".

