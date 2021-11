Joaquín Prat y Cecilia Gómez: cómo y dónde se fraguó su amistad y la sospecha de sus fotografías

El pasado mes de marzo la bailaora Cecilia Gómez (41 años) y Marco Vricella (52) ponían fin a su relación sentimental tras cancelar su boda de forma sorpresiva. Meses después, en septiembre, se hacía pública la separación del presentador Joaquín Prat (46) y su mujer, Yolanda Bravo, disolviendo un matrimonio de 12 años y un hijo en común. Dos rupturas y dos personas libres y solteras: Joaquín y Cecilia.

Este pasado miércoles, una revista del corazón daba protagonismo en su portada a unas fotografías de ambos, relajados y distendidos, "muy cómplices en la noche" madrileña, titulaba el semanario. Se sostenía en esas páginas que Joaquín y Cecilia se conocieron en 2018, durante una gala benéfica en la que ambos ejercieron de maestros de ceremonias. En esa línea, EL ESPAÑOL ha podido conocer nuevos datos sobre esta amistad.

Joaquín Prat durante el posado de la nueva temporada de 'AR' en 2019.

Aquel día de hace tres años, en efecto, coincidieron por trabajo. Hablaron, compartieron y se percataron de que contaban con varios amigos en común. En aquel momento, ambos estaban en otro momento vital. El tiempo pasó y si bien "han coincidido" desde aquel 2018, no fue hasta hace unos meses -ambos matrimonios ya cesados-, según informan a este medio desde el entorno del presentador, cuando su relación se estrechó considerablemente. Fue gracias al programa que la mano derecha de Ana Rosa Quintana (65) presenta con éxito rotundo en la segunda cadena de Mediaset, Cuatro al día. Cecilia se postuló en un momento determinado como colaboradora del espacio, como informa el periodista Jesús Manuel Ruiz. Es entonces cuando el comunicador y la artista afianzan su amistad hasta el presente. Tienen muchos gustos en común. "Estas imágenes hablan de una quedada, pero ha habido varias en Madrid. Ellos no se esconden, tampoco tienen por qué hacerlo. Se llevan bien y quedan solos o en compañía", desliza al teléfono quien bien lo sabe. Las primeras fotos (públicas) pertenecen a la salida de un espectáculo, Bacanal.

Insiste el informante que "de momento" no hay nada entre ellos, solo una "amistad pura". Así quieren seguir estando. No quieren, ni el uno ni la otra, enrolarse en aventuras amorosas formales. Salen y entran, disfrutan del momento. "No tengo novia. Tampoco estoy buscando", ha sostenido hace unas horas Joaquín Prat en ¡HOLA!. No miente. Él y Cecilia están libres, recolocando su estado emocional y sentimental.

Lo que sí ha podido comprobar este periódico a través de una persona de total solvencia es que Joaquín se quedó "muy sorprendido" cuando vio las instantáneas de este miércoles en Lecturas. Se sospecha que "alguien ha llamado" a la prensa. El entorno de Joaquín informa que él, de normal, no suele tener seguimiento diario. Tampoco Cecilia. De ahí, la sospecha que existe en estos días. "A él no le ha gustado nada esa portada y ha hecho unas cuantas preguntas", se añade como cierre.

Dos rupturas muy sonadas

Cecilia Gómez y Marco en una imagen fechada en octubre de 2020. Gtres

Cecilia Gómez y Marco Vricella se conocieron durante el confinamiento. La expareja se conoció gracias a un amigo en común, quien puso en contacto a la bailarina con el médico estético para una consulta. Fue un flechazo, tanto que se habló de boda, prevista para el pasado junio el Castillo de Batres, a las afueras de Madrid. "Ha sido mucho en muy poco tiempo. Y todo lo que nos queda por vivir, y será juntos por eso, por todo, y por ser el amor de mi vida, sí y mil veces sí... Sí quiero", posteó ella para desvelar su compromiso. Ocho meses después, se anunció su ruptura. Poco después de que se diera a conocer la noticia de que Cecilia Gómez y Marco Vricella tenían fecha para darse el 'sí, quiero', Sonia Ferrer (43) se convertía, de acuerdo con el cirujano, en el principal inconveniente para que la pareja pasara por el altar en una ceremonia religiosa. Según explicó el médico en su momento, la presentadora no le estaba poniendo las cosas fáciles en cuanto a la obtención de la nulidad matrimonial. Una acusación que la televisiva llegó a negar rotundamente.

Por su parte, Joaquín Prat y Yolanda Ramos decidían separarse tras 12 años de relación y un hijo en común de seis años y cinco meses. Hace casi tres años, en octubre de 2018, este periódico informó de que la pareja había atravesado una grave crisis sentimental que, meses después, lograron superar temporalmente. Ambos pusieron de su parte para solventar sus problemas, únicamente, por el profundo amor que sienten por el pequeño del hogar, Joaquín Prat Bravo. Aunque no sólo por él. Yolanda llegó a la vida de Joaquín con tres hijos nacidos de una relación anterior; unos retoños que él ha criado y educado como propios y por los que siente una tremenda debilidad.

Joaquín Prat y Yolanda Bravo se conocieron en el año 2009, momento en que comenzaron su relación sentimental. Fruto de su amor, el 14 de abril de 2015 nacía a su primer y único hijo en común, Joaquín Prat Jr. El pequeño fue bautizado por el Padre Ángel en la Iglesia de San Antón cinco meses después, ante la presencia de amigos, familiares y sus padrinos: Ana Rosa Quintana y Juan Manuel Alcaraz, marido de Alejandra Prat.

