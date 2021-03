Cecilia Gómez y Marco Vricella ponen fin a su relación y anulan su boda

Cecilia Gómez (41 años) y Marco Vricella (52) han decidido terminar su idílica relación que comenzó hace ocho meses en pleno confinamiento. La ahora expareja se conoció gracias a un amigo en común, quien puso en contacto a la bailarina con el médico estético para una consulta. A partir de allí se volvieron inseparables hasta ahora, cuando han decidido romper con su compromiso.

Según ha informado la revista ¡HOLA!, Cecilia y Marco, además de poner punto final a su relación, han anulado su boda, prevista para el próximo 26 de junio en el Castillo de Batres, a las afueras de Madrid.

Fue el pasado mes de octubre cuando la bailarina y el médico, quienes se convirtieron en una de las parejas sorpresa del verano, desvelaron sus planes de matrimonio. Con una imagen compartida en su perfil de Instagram, Cecilia Gómez demostraba que habían decidido dar un paso más en su relación. "Ha sido mucho en muy poco tiempo. Y todo lo que nos queda por vivir, y será juntos por eso, por todo, y por ser el amor de mi vida, sí y mil veces sí... Sí quiero", escribió entonces junto a una fotografía -que ya ha sido eliminada- en la que muy sonriente, mostraba su anillo de compromiso.

Cecilia Gómez y Marco Vricella tras anunciar su compromiso. Instagram

La expareja anunciaba esta decisión poco después de que Cecilia Gómez confesara que estaban pensando en irse a vivir juntos. "Queremos por la zona de Pozuelo de Alarcón, que es donde yo vivo y Marco vive en Majadahonda, que está muy cerquita. Con el tema del confinamiento, hemos decidido dar el paso. Después de pasar esto, yo creo que ya estamos preparados para vivir juntos", comentó en una ocasión a Diez Minutos.

Tras el confinamiento, donde no cesaron las llamadas antes de conocerse en persona, Cecilia Gómez y Marco Vricella vivieron un idílico verano entre Formentera y Roma. Así lo mostraba la bailarina en su perfil de Instagram, con una serie de imágenes románticas junto a Marco Vricella. Todas estas descritas con bonitos mensajes hacia él. "Lo que ha unido la pandemia no lo va a separar la cuarentena. Juntos podemos con todo", escribió, por ejemplo, en una publicación que desvelaba su visita a la capital italiana.

A día de hoy, ya no hay constancia de aquellas fotografías y ya no son más que un recuerdo. Cecilia Gómez ha decidido borrar todos los post que la vinculaban a Marco Vricella y ha dado por terminada una aparente bella relación que comenzó de forma inesperada y en los meses más difíciles para los españoles.

Cecilia Gómez y Marco Vricella el pasado verano en Formentera. Gtres

El papel de Sonia Ferrer

Poco después de que se diera a conocer la noticia de que Cecilia Gómez y Marco Vricella tenían fecha para darse el 'sí, quiero', Sonia Ferrer (43) se convertía, de acuerdo con el cirujano, en el principal inconveniente para que la pareja pasara por el altar en una ceremonia religiosa. Según explicó el médico en su momento, la presentadora no le estaba poniendo las cosas fáciles en cuanto a la obtención de la nulidad matrimonial. Una acusación que la televisiva llegó a negar rotundamente.

Sonia Ferrer explicó que ella no estaba dispuesta a cargar con las culpas de algo que no tenía nada que ver con su persona. Si bien reconoció que la relación entre ella y Marco nunca ha sido buena desde la separación, dejó claro cuál era su postura sobre una boda que, finalmente, no se llevará a cabo. "No entiendo muy bien el porqué eso ahora. Yo no le estoy dificultando nada, si de hecho la idea hasta fue mía. Yo ofrecí la nulidad. Yo simplemente a su abogado le dije que no tenía ningún problema que le iba a firmar lo que fuese pero que no me echase las culpas a mí, no iba a firmar algo que no es cierto, sé que hay que alegar cosas fuertes para que te la den, pero lo que pido es que no me eche la culpa a mí", comentó la presentadora.

