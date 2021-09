Joaquín Prat y Yolanda Bravo, 12 años de amor y una grave crisis: el motivo de la ruptura y su relación actual

Este pasado miércoles 8 de septiembre se anunciaba la separación matrimonial del presentador Joaquín Prat (46 años) y su mujer, Yolanda Bravo, tras 12 años de relación y un hijo en común. La noticia ha sorprendido a propios y extraños, pues el compañero de Ana Rosa Quintana (65) en el espacio AR es muy celoso de su vida privada, y pocos son los datos que se conocen a ese respecto, más allá de los que el propio Prat ha hecho públicos y notorios.

No obstante, pese a su afán de discreción que él y su familia llevan por bandera, ya en 2018 JALEOS de EL ESPAÑOL se hizo eco en exclusiva de la grave crisis que atravesaba la pareja, si bien los protagonistas nunca llegaron al divorcio que protagonizan en la actualidad. Según la publicación Semana una de las razones de esta ruptura sería el gran volumen de trabajo de Joaquín Prat. Este medio conoce nuevos detalles sobre esta separación, puestos en contacto con el entorno del comunicador.

El comunicador Joaquín Prat junto a su hasta ahora esposa en imagen de archivo. Gtres

Con absoluto respeto, se desliza que ambos tomaron la decisión definitiva hace unos meses, y llevaban tiempo haciendo vida por separado, según le consta a este medio. Se insiste, por varias fuentes, que no han existido terceras personas en este adiós sentimental. Sí reconoce quien bien lo sabe que Joaquín y Yolanda han atravesado por crisis en el último tramo de estos 12 años de amor. "Ni antes ni ahora han existido terceras personas, eso nunca fue un escollo. Tan sólo se terminó el amor o cambió, y para no hacerse más daño han dado este paso", se informa. Con el paso de los años su relación sentimental se había erosionado, aunque el cariño y el respeto siempre exitió, existe y existirá entre ambos.

Se llevan "bien", tienen una relación "buena", dada la situación, y siempre procurando el bienestar de los pequeños. Protegerlos y alejarlos de toda la información posible que los pueda perturbar. Se hace constar que, afortunadamente, la separación ha visto la luz cuando todo se ha digerido y asentado a nivel familiar, de puertas para adentro: "Joaquín está tranquilo y todo está bien y en orden. Otra cosa es que no le haya gustado verse esa portada este miércoles, pero conoce bien el mercado y cómo funciona. Él es compañero hasta cuando no le viene bien". El entorno del ya exmatrimonio ha vivido esta decisión con "total normalidad".

En este caso, se incide en que no es una mera forma de hablar o expresiones vacuas o hechas: seguirán siendo una familia, pese a todo. "No hay dramas ni nada por el estilo. Se quieren mucho y para Joaquín lo más importante son los niños". Cabe recordar en este punto que Yolanda y Joaquín tuvieron un hijo en común, Joaquín, de seis años. De una anterior relación Bravo aportó tres vástagos al matrimonio, que Prat acogió de buen grado desde el minuto cero. "Yo los quiero como si fueran míos. Primero me enamoré de ella y luego de esos niños", ha llegado a confesar en innumerables ocasiones.

Prat y Yolanda Bravo a las puertas del hospital en 2015 tras el nacimiento de su único hijo en común. Gtres

Es cierto, tal y como ha publicado la citada publicación, que este ha sido el primer verano de Joaquín Prat como soltero. Se ha desplazado a Palma de Mallorca, como ha marcado siempre su hoja de ruta veraniega. Ha pasado unas semanas en familia, rodeado de sus grandes apoyos en estos meses atrás. Se explica a este medio que en lo que respecta a la vertiente paternofilial no ha habido ningún cambio para él: podrá ver a sus hijos siempre que lo desee.

Ha sido Joaquín quien "abandonó hace bastante" la casa conyugal y vive en un piso de soltero que tiene de alquiler, a caballo entre sus hijos y el trabajo en Telecinco. A nivel profesional, el entorno sostiene que Joaquín es tan campechano y "buen tío" como discreto. Pocos conocían el giro en su situación conyugal: "Es un profesional excelente. Se pone el traje y puede con todo". No obstante, hay quien sí ha encontrado de un tiempo a esta parte a un Prat menos jocoso y bromista entre las bambalinas televisivas.

Joaquín Prat y Yolanda Bravo en una imagen de archivo. Gtres

Joaquín Prat lleva desde el año 2009 junto a Ana Rosa Quintana, no dice "no" a ningún proyecto laboral dentro y fuera de la televisión y pasa en las instalaciones de Mediaset España más de diez horas al día, entre el formato matinal, las promociones, otras grabaciones solicitadas por la cadena y su propio espacio, Cuatro al día. Prat y Yolanda Bravo se conocieron en el año 2009, momento en que comenzaron su relación sentimental. Fruto de su amor, el 14 de abril de 2015 nacía a su primer y único hijo en común, Joaquín Prat Jr. El pequeño fue bautizado por el Padre Ángel en la Iglesia de San Antón cinco meses después, ante la presencia de amigos, familiares y sus padrinos: Quintana y Juan Manuel Alcaraz, marido de Alejandra Prat.

