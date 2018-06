Joaquín Prat, sobre su injerto capilar: "Tenía entradas y coronilla y ahora tengo pelazo"

Al contrario que otros famosos que evitan decir que se han hecho un retoque capilar, Joaquín Prat (43 años) no se avergüenza de haber pasado por quirófano para taparse sus entradas con microinjertos capilares. "Al principio no lo iba a decir, pero al ver resultado tan alucinante, me he dicho que por qué no decirlo para que otros se animen", explica el presentador.

"Yo me rapo el pelo por la apuesta. Nos parecía que era una forma de hacer un poco de show televisivo. Pero era consciente de las entradas que tenía y un colega me dijo de llevarme a un sitio: Inhairclinic. Me explicaron cómo era la técnica FUE y me dijeron que tenía buena zona donante, que tenía buena densidad capilar. No te arrancan pelo a pelo. Te hacen micro incisiones para sacarte el folículo que puede tener entre uno y tres pelos. Al final son dos días, sales con la cabeza como un pepino, tuve costras varios días".

El presentador Joaquin Prat durante el acto por el fin de temporada del programa de Ana Rosa. Gtres

En cuanto al resultado, Prat se muestra de lo más feliz. "Tenía entradas y coronilla y estoy flipando. Los resultados los ves a partir del sexto u octavo mes. Me lo he cortado hasta tres veces. Estoy encantado. Esto es como amigas que se han operado el pecho y les ha cambiado la vida. Yo tenía un pelazo rizado que me permitía hacer ingeniería capilar y tapar las entradas. Ahora es pelazo. Y lo mejor es que es tu pelo".

En este sentido explica las razones que le han llevado a actualizar su pelo. " Cuando vives de tu imagen y das tu cara todos los días, te tienes que sentir seguro de ti mismo. Y a mi no me gusta estar pendiente de si van a sacarme la calva. Y si lo puedo remediar, lo remedio. Yo vivo de mi imagen. Igual que en su día me arreglé los dientes porque pensaba que no podía anunciar Dentix con los dientes torcidos, pues esto igual".

Y tras este paso, ¿ha pensado en nuevos retoques? "Lo que llevo a rajatabla son las limpiezas de cara cada mes y medio para que te quiten los puntos negros. Me inyecté vitaminas una época y lo dejé. No me he puesto bótox nunca. Y luego hago mucho deporte para la mente. En invierno boxeo y en verano nadar, surf...".

Prat, que a partir de este lunes se hará cargo de El Programa de Verano durante las vacaciones de Ana Rosa Quintana (62), sólo podrá tomarse un descanso a finales de agosto. "Soy muy aburrido. Me encanta ir a Mallorca porque tengo a mi familia y a amigos allí. Siempre vamos al mismo sitio. A lo mejor nos vamos un fin de semana Marbella o Ibiza".

Preguntado por Màxim Huerta (47), el que fuera su compañero le desea "lo mejor. Siento que haya sido así. Hemos tenido una relación personal y profesional excelente. No he hablado con él. Yo le he mandado un mensaje, pero entiendo que necesita espacio y tiempo para situarse. Yo lo necesitaría". ¿Hizo bien en dimitir? "Sí. Pero no se merecía esto", concluye.

