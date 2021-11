La oncóloga de Ana Rosa Quintana desvela cuál es el pronóstico de la presentadora

La noticia sobre el cáncer de mama de Ana Rosa Quintana (65 años) sorprendía a todos este pasado 2 de noviembre. La presentadora, haciendo un ejercicio enorme de valentía, se ponía frente a las cámaras de su programa para desvelar que le habían diagnosticado un carcinoma en uno de sus pechos, sin dar más detalles al respecto. Ahora su oncóloga, Isabel Alonso, ha querido hablar sobre el estado de salud de la comunicadora, que ya se encuentra luchando contra su enfermedad.

La doctora del Hospital Nuestra Señora del Rosario ha asegurado que "va a salir todo muy bien", desvelando el buen pronóstico de Ana Rosa: "Muy bueno, ya lo creo que sí". "Le mandamos un súper abrazo, estamos con ella", ha señalado, confirmando que han cogido el carcinoma muy a tiempo y que la periodista está "muy bien". "Ella es muy fuerte y estupenda", ha añadido, sin revelar cuándo regresará a televisión porque es "secreto profesional" pero asegurando que "seguro" que la veremos pronto.

No es la primera vez que la presentadora tiene que enfrentarse a esta enfermedad. Ya en 2010 pasó por lo mismo y en aquella ocasión el carcinoma tuvo una evolución positiva. Ana Rosa también se ha mostrado muy esperanzada en esta ocasión y ha asegurado que sabe que "va a curarse". El tratamiento, más intenso que la primera vez, la ha obligado a ausentarse de su trabajo de manera temporal. Debe evitar el estrés al que se ve expuesta diariamente. "Por una vez en la vida me dedicaré a mí y a mi familia. Voy a hacer una vida lo más normal posible, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora. Esto es solo un bache en la vida. Nos vemos pronto".

Ana Rosa abandonando Mediaset el 2 de noviembre cuando desveló que tenía cáncer de mama. Gtres

Su marido, Juan Muñoz, y sus tres hijos, Álvaro (fruto de su relación con Alfonso Rojo), Jaime y Juan, son el mejor apoyo de la presentadora en estos complicados momentos.

Su comunicado

"Buenos días. Hace ya casi dos años empecé a contar a esta hora, en este rincón, lo que ocurría cada día con la pandemia. Un relato de miedo e incertidumbre que nos ha cambiado la vida a todos. Pocas mañanas he podido hablar de esperanza, ahora con el drama de los palmeros, impotentes ante la fiereza de un volcán que no respeta ni pasado ni futuro. Hoy por primera vez voy a hablar de mí. La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes. Normalmente, y excepto vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni siquiera cuando el Covid acechaba por todas las esquinas y nos confinaban en casa. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí en volandas 17 años que creo que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz estos años lo más importante y duro que me ha pasado en la vida".

"Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, y también disgustos porque esto es la vida. Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia".

Ana Rosa junto a su marido, Juan Muñoz. Gtres

"Estoy tranquila, confío en mis médicos y soy una afortunada por tener tanto amor alrededor. Espero que todo tenga un final feliz. Afortunadamente, la investigación y la medicina han avanzado mucho en el cáncer de mama. Quiero recordar a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión. Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mí y a mi familia".

[Más información: Ana Rosa Quintana, sobre su cáncer de mama: "Sé que voy a curarme"]

Sigue los temas que te interesan