Ana Rosa Quintana ya superó un cáncer de mama en 2010

Ana Rosa Quintana (65 años) se ha puesto delante de las cámaras de su programa este martes 2 de noviembre para anunciar que padece cáncer de mama. No es la primera vez que la presentadora tiene que enfrentarse a esta enfermedad. Ya en 2010 pasó por lo mismo y en aquella ocasión el carcinoma tuvo una evolución positiva. En aquel momento, la comunicadora no hizo pública la noticia hasta ocho años después de que le hubieran detectado el cáncer. "Hace ocho años tuve un tumor de grado uno. En julio de 2010 me lo diagnosticaron, yo empezaba mis vacaciones y me operaron el 2 de agosto. No necesité quimioterapia. Venía aquí todos los días, hacía el programa, me sentaba al lado de Joaquín Prat y luego me iba a la radioterapia... No cogí ni un día de baja", explicaba en 2018 en su programa.

Entre las razones para no desvelar su enfermedad entonces, su familia: "Si no lo conté entonces es porque tenía dos niños de seis años y no quería que se asustaran. Y mi madre vivía, era muy mayor y me prometí que no lo diría hasta que ella no estuviera...", señalaba. "Estoy dada de alta, pero sigo haciéndome revisiones porque se puede volver a tener. En su momento fue un disgusto. Lo pasamos muy mal mi marido y yo. Estaba bastante preocupada y decía "¡Ay Dios mío! ¿Qué va a pasar?". Afortunadamente superó la enfermedad.

Ana Rosa Quintana anuncia que tiene cáncer de mama AGENCIAS

Ahora, Ana Rosa se enfrenta a lo mismo pero de manera muy diferente. Más tranquila y asegurando que se encuentra bien, la presentadora ha querido restar importancia a su diagnóstico. "Aunque está localizado necesito dedicarme a mí, pero sé que voy a curarme", ha expresado la periodista, quien ha vestido de blanco, su color de la 'suerte' y con el que cada septiembre comienza la temporada de su espacio en Mediaset. "Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz", ha añadido.

Esta vez Ana Rosa sí se ausentará de su programa durante una temporada porque como ella mismo ha explicado debe evitar el estrés al que se ve expuesta diariamente por su trabajo. "Por una vez en la vida me dedicaré a mí y a mi familia. Voy a hacer una vida lo más normal posible, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora. Esto es solo un bache en la vida. Nos vemos pronto".

Su marido, Juan Muñoz, y sus tres hijos, Álvaro (fruto de su relación con Alfonso Rojo), Jaime y Juan, son el mejor apoyo de la presentadora en estos complicados momentos. También el resto de sus familiares y amigos, algunos de los cuales han querido mostrarle su apoyo. Es el caso de Joaquín Prat (46), quien ha asegurado que es un día muy difícil para todos: "No eres dura, eres una roca", ha dicho refiriéndose a Ana Rosa.

