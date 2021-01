Los espléndidos 65 años de Ana Rosa: hablamos con ella sobre sus planes y su balance en un momento vital

Este martes 12 de enero de 2021 no es un día cualquiera para Ana Rosa Quintana: cumple 65 años. Sin duda, una fecha y celebración muy especial para la presentadora y 'reina de las mañanas' de Telecinco. 65 espléndidos años que llegan en un momento excelso y vital para Quintana. Ella es un junco que no se dobla; esposa, madre y profesional de éxito imbatible. Podría parecer que por Ana Rosa Quintana no pasa el tiempo, pero en los años que lleva en televisión toda España ha sido testigo de su evolución tanto física como profesional. Metamorfosis para bien.

Ha pasado de las ondas radiofónicas en las que comenzó a saborear el periodismo en 1978 a convertirse en la indiscutible reina de las mañanas con un programa que lleva su nombre, su sello y su impronta, y lidera su franja horaria desde hace ahora la friolera de 16 años. Cogió el testigo de María Teresa Campos (79) y lo mejoró, si cabía. En efecto, Ana Rosa tiene muchos motivos por los que festejar y brindar. Este año, más que nunca, pese a todo. Como muchos españoles, ha despedido un 2020 trágico y marcado, a nivel informativo en su caso, por el coronavirus.

Ana Rosa en una imagen de archivo. Gtres

Ella, fielmente, ha informado, e informa, cada día, a cada minuto, sobre lo que acontece en el mundo. Tiene en la mano, desde hace 16 años, el termómetro que mejor mide la temperatura de España. En el plano personal, la comunicadora también vive un momento sereno y sin sobresaltos. Casada con su marido Juan Muñoz y madre de tres hijos -dos de ellos, los mellizos, entrados en la adolescencia-, Ana Rosa también puede jactarse de haber triunfado, con audiencias estratosféricas, en el ámbito familiar. Este martes, pese a ser su aniversario, Quintana ha estado al pie del cañón, al filo de la noticia en su programa. Horas antes de su cumpleaños, JALEOS ha podido hablar con la presentadora para conocer cómo pasará este día tan solemne y para que, de paso, haga un balance de sus fabulosos 65. A partir de las 13:30 horas de la tarde de este pasado lunes, cuando su programa tocaba a su fin, Ana Rosa busca un hueco para escribir estas líneas en exclusiva para EL ESPAÑOL: "Este martes me levantaré a las 4 de la mañana para llegar a trabajar, y después del programa me lo voy a pasar en casa con mi marido y mis hijos, que no tienen colegio. Así que no habrá muchas celebraciones. Este cumpleaños me lo salto".

Se refiere Quintana a que este año no lo festejará a lo grande, con familiares y amigos, como otros años. Sin ir más lejos, el año pasado se fue con su marido, sus hijos y su nuera Ana Villarrubia a uno de sus restaurantes preferidos, Urrechu Velázquez, donde disfrutaron de la oferta gastronómica que ofrece el conocido chef Íñigo Urrechu, que destaca por incluir recetas con raíces vascas. En este 2021, con la Covid mediante, toca quedarse en casa y brindar de puertas para adentro. Y ante la pregunta de cómo se ve a los 65, Quintana es clara y concisa en su respuesta: "Yo me veo igual que a los 55". Ni que lo diga.

No todo el mundo puede decir que llega a los 65 como líder en su profesión, siendo prescriptora, y con una existencia plácida y sólida. Una edad madura en la que luce aún mejor que en sus inicios laborales y en la que ya tiene ganado al público tras una trayectoria incesante ofreciendo información desde todos los ángulos. Aunque al igual que Brad Pitt (57) en El curioso caso de Benjamin Button, la presentadora luce mucho mejor ahora que en 1996 (tanto en lo físico como en lo profesional), el rostro de Telecinco no se acomoda en lo 'bueno conocido' y ha asumido grandes cambios tanto en su programa como física y estéticamente.

Ana Rosa, su otro éxito: la familia

Ana Rosa y su marido en una imagen de 2018. Gtres

Cambios para cargarse de nuevos aires en nuevos tiempos. Y es que, a pesar de llevar tantos años entrando en los hogares de los españoles durante cuatro horas diarias, Ana Rosa sigue sabiendo renovarse y tener siempre algo nuevo que mostrar. La presentadora ha protagonizado todo tipo de vivencias: alegres, como su boda con Alfonso Rojo (69), el nacimiento de su hijo mayor Álvaro, y también su nueva oportunidad al amor con Juan Muñoz con el que se casó en 2004 y tuvo dos niños mellizos el mismo año; pero también situaciones amargas, como su divorcio de su primer marido o la muerte de su madre en 2014. Ana Rosa conoció a Juan Muñoz durante la Feria de abril de 1997. Madrileña de nacimiento, desde niña viajaba asiduamente a Sevilla para visitar a su familia. La presentadora y su pareja se conocieron gracias a unos amigos comunes, además ella era amiga de su hermano. La pareja se casó totalmente en secreto, con la única presencia de sus familiares más directos. La ceremonia civil se celebró en una localidad sevillana y sin que trascendieran más detalles que los que la propia Ana Rosa quiso contar, como que llevó un vestido corto marfil de Jesús del Pozo. La presentadora aprovechó la 'resaca' informativa de la boda de los Príncipes de Asturias, para despistar a la prensa y celebrar su boda a su manera.

Desde que se casó con Muñoz, Quintana ha comentado en contadas ocasiones y en círculos muy privados que había encontrado al hombre de su vida. En todo momento ha intentado mantener su relación y su vida alejada de las cámaras. De hecho, solo los más allegados se enteraron al principio de la noticia del alumbramiento de Juan y Jaime, sus mellizos que hoy son todo unos adolescentes. "Mis hijos ya no son tan peques. ¡Mis hijos están tan altos como tú!", le decía Ana Rosa a un periodista en 2019 durante una rueda de prensa, para añadir: "Tienen 14 para 15 y, de momento, la adolescencia va muy bien. Ellos son chicos y no es lo mismo que una chica porque aunque son muy grandes (de tamaño) aún son muy infantiles".

Durante el confinamiento, EL ESPAÑOL pudo conocer el lado más familiar de Ana Rosa Quintana en una serie de podcast que impulsó el periódico llamados Mientras dure el encierro. Gracias a este reportaje se pudo conocer que en casa cenan juntos, pero cada uno en una esquina del comedor. Distancia de seguridad, sin abrazos. Sus hijos pequeños, a punto de cumplir los 16, forman parte de esa generación en constante cambio, quizá la que más vaya a notar en el futuro el paso del coronavirus. A uno de ellos, que estudia en Inglaterra, lo trajeron a Madrid sobre la bocina, el fin de semana del 8 de marzo. La Ana Rosa madre también bate récord.

