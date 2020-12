Ana Terradillos, sustituta de Ana Rosa Quintana durante las vacaciones de Navidad

El viernes 18 de diciembre Ana Rosa Quintana (64 años) despidió la edición del programa matinal de Telecinco que lleva su nombre deseando a los espectadores una "feliz Navidad" y un sentido "os quiero". De esta forma, la periodista madrileña adelantaba sus vacaciones navideñas por sorpresa. "Me tengo que marchar un poco antes, que seáis muy felices. El 2020 ya lo he borrado", añadió. Sobre sus vacaciones aseguró que serán diferentes debido la situación sanitaria. "Mi familia y yo entendemos que durante muchas horas estamos en la calle, estamos muy expuestos y cuando no estamos trabajando pues intentamos estar en casa lo máximo posible", aseguró. Al frente del magacín se mantendrá durante las fiestas la colaborada habitual del formato Ana Terradillos (47).

Terradillos es una de las tertulianas fijas en la mesa política de El programa de Ana Rosa. Fue en 2011 cuando se incorporó al matinal de Mediaset. Nacida en San Sebastián en 1973, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra (1991-1996) y en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Española a Distancia (UNED) (1997-2002). Fue en 1998 cuando comenzó su trayectoria laboral en COPE-Donosti. Sin embargo, su nombre desde hace muchos años está vinculado a la cadena SER.

Ana Rosa al frente de su programa. Mediaset.

Experta en terrorismo y seguridad, cubrió la guerra de Irak en el año 2003. Desde entonces se dedica a la información policial, en concreto a la que tiene que ver con ETA y con el terrorismo internacional de corte islámico, sobre grupos salafistas vinculados a Al Qaeda y el autodenominado Estado Islámico. Desde 2005 ha viajado en numerosas ocasiones a Oriente Próximo para cubrir conflictos como los de Gaza y realizar diversos trabajos con grupos terroristas como Hamás, Hezbolá en Líbano y Siria y grupos salafistas vinculados a Al Qaeda en el sur de Líbano también.

En 2016 publicó el libro Vivir después de matar (Esfera de los Libros) donde analizaba la trayectoria de algunos destacados miembros de ETA después de la disolución de la banda.

Terradillos no es la primera vez que sustituye a Ana Rosa Quinta al frente de la sección política del programa, correspondiendo la parte de actualidad y sucesos y la de corazón y telerrealidad a Patricia Pardo (36) o a Joaquín Prat (45).

