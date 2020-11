Kiko Rivera reacciona tras la llamada de atención de Ana Rosa Quintana

Este viernes, como ha ocurrido en los últimos días, Ana Rosa Quintana (64 años) dedicó gran parte de su sección del corazón al conflicto entre Kiko Rivera (36) e Isabel Pantoja (64). Así, conectó con una de sus reporteras, quien se encontraba frente a la casa del dj en Sevilla para recoger sus últimas reacciones. Pero lejos de emitir alguna opinión, el hijo de la tonadillera mantuvo una actitud que enfadó a la veterana conductora, quien no dudó en hacerle una llamada de atención.

La joven reportera preguntaba a Kiko Rivera por la inminente presencia de su tía, Teresa Rivera, en Cantora: la herencia envenenada, y sobre cómo está afrontando la presión mediática de los últimos días. El sevillano hizo caso omiso a las interrogantes, sin soltar una sola palabra ni mirar durante un segundo a la periodista de El programa de Ana Rosa que, pese a su actitud, le dio las gracias.

"¿Pero para qué le das las gracias? A ver, Leticia, que eres educadísima y maravillosa, pero no sé para que le das las gracias, si ni siquiera te ha mirado", le dijo Ana Rosa a la reportera, añadiendo su opinión al respecto: "A ver... Kiko si no es con la hucha no habla". Tras la justificación de uno de sus colaboradores, Miguel Ángel Nicolás, la conductora expresó: "Mira, Kiko puede tener toda la razón del mundo. Pero ser educado no cuesta nada. Kiko y cualquier persona tienen todo el derecho a no decir nada, porque nadie está obligado a decir nada, pero qué menos que decir buenos días y muchas gracias".

Ana Rosa Quintana condenó la actitud de Kiko Rivera durante su programa. Telecinco

Parece que el dj ha escuchado las palabras de Ana Rosa y este sábado, si bien mantuvo el silencio, se mostró con una actitud distinta ante la prensa. María Patiño (49) ha conectado en Socialité con uno de sus reporteros para saber la opinión de Kiko tras la intervención de Teresa Rivera en Cantora: la herencia envenenada. Aunque el sevillano no ha dicho ni una palabra, sí dio los buenos días más de un vez. La gallega, de hecho, ha resaltado la 'buena' disposición que ha tenido el hijo de Isabel Pantoja en esta ocasión. "Al menos ha dado los buenos días", ha comentado.

Más allá de condenar la actitud de Kiko, este viernes Ana Rosa Quintana también defendió públicamente a los trabajadores de la prensa. "Estas criaturas llevan cuatro días en la puerta de esa casa, así que... ¡Chico, este melón no lo hemos inventado nosotros, lo has abierto tú", comentó antes de dejar claro cuál es la labor de una reportera. "La obligación de Leticia es preguntar. Él tiene el derecho de no responder, pero ser educado no tiene nada que ver con esto", explicó la veterana conductora ante su audiencia.

