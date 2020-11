Riverita, el hermano mayor de Paquirri que defendió a Isabel Pantoja y nunca habló mal de ella

Después de que Kiko Rivera (36 años) hiciera público el hallazgo de los objetos personales de su padre en la finca Cantora, los hermanos Rivera están más unidos que nunca. Las fuertes palabras que el dj ha dedicado a su madre, que según él había mantenido ocultos dichos enseres durante 36 años para no repartirlos entre los tres herederos -tal y como determinaba el testamento de Paquirri-, ha hecho de Isabel Pantoja el 'enemigo común' de los tres descendientes del matador. Una "decepción", término que el propio sevillano utiliza con su madre, que lo ha empujado a querer recuperar el tiempo perdido con su familia paterna.

"No solo quiero retomar el contacto con mis hermanos, sino también con mis tíos", dijo el reguetonero durante el programa especial Cantora: la herencia envenenada. Tanto es así, que Kiko se reunió este miércoles con sus dos hermanos, Francisco (46), Cayetano (43), con quienes se desplazó hasta el municipio de Barbate para visitar a una de las personas que mejor conocieron a su padre: José Rivera (75 años)

Apodado como 'Riverita', y hermano mayor de los Rivera Pérez, siempre fue un ejemplo para aquel joven gaditano que triunfó en las plazas de medio mundo y que perdió la vida en 1984 en Pozoblanco. Un hombre discreto, sencillo y de campo que ha intentado vivir durante décadas ajeno a toda la atención mediática que despierta su apellido y que esta semana se ha convertido en noticia a consecuencia del reencuentro con sus sobrinos.

José fue durante los años de esplendor del matador su mayor confidente y hombre de confianza, sin importarle jamás que su carrera como diestro se viera relegada a un segundo plano dado el enorme éxito de Paquirri. Mientras que sus dos hermanos, Antonio y Teresa, se han sentado en varias ocasiones en los platós de televisión para hablar sobre la herencia de su hermano, Riverita siempre ha optado por mantenerse al margen y continuar con su vida en Barbate, pueblo en el que vive y donde se le tiene una gran estima.

Kiko, Francisco y Cayetano Rivera junto a Riverita en una imagen publicada por el dj en Instagram. Instagram

Las fortísimas declaraciones de Kiko Rivera sobre cómo Isabel Pantoja ha hecho uso del patrimonio de su difunto padre, han hecho que el legado de Paquirri vuelva a estar de plena actualidad. Versión que deja a la cantante en muy mal lugar, ya que da a entender que la tonadillera habría privado a los hijos de su marido de los objetos que les pertenecían. Hecho que había justificando durante años alegando un supuesto falso robo. Trajes, artes de matar y joyas que no habrían acabado en las manos indicadas por el matador, un 'botín' que conocía muy bien Riverita.

Esta semana José Antonio Canales Rivera (46), sobrino del desaparecido torero, ha dicho públicamente que Isabel Pantoja devolvió a su madre, tras la muerte de Paquirri, unas joyas que pertenecían a su abuela y que estaban en Cantora, pero que estas llegaron a sus manos con las piedras engarzadas -en este caso esmeraldas- cambiadas por otras de menor valor. Un suceso que ha servido para seguir añadiendo más enjundia a la historia y que se contradice con las declaraciones que Riverita hizo hace cinco años.

"Las esmeraldas se las compró mi hermano Paco a nuestra madre en Venezuela, un collar y unos pendientes. Un día, Carmen Ordóñez, ya separada de mi hermano, se lo pidió para ir a una fiesta en Marbella. Dudó en dejárselo, pero al final cedió y Carmen fue a Cantora y se las llevó de la caja fuerte", declaró en 2015 el exmatador durante una entrevista que concedió a Europa Press, en la que reveló cuál había sido el paradero de dichas piezas. "No las devolvió, no pudo. Esa noche, después de la fiesta, se las robaron de la habitación del hotel. Le quitaron todas las joyas que tenía, incluidas las famosas esmeraldas. Nunca las tuvo Isabel Pantoja, esa es la verdad", reconocía José Rivera. Un testimonio que de ser cierto exculparía a la tonadillera de haberse apropiado indebidamente de las joyas que pertenecían a su suegra.

José Rivera, 'Riverita', desmintió en 2015 que Isabel Pantoja se hubiera quedado con las esmeraldas que pertenecían a su madre. Gtres

Durante la misma entrevista, el hermano de Paquirri no solo reconoció que su cuñada, con la que no mantiene relación desde hace años, no se quedó aquellas pertenencias, sino que además defendió el hecho de que no repartiera entre los dos sobrinos las pertenencias de su padre. Una postura que entra en conflicto con la que han mantenido siempre Fran y Cayetano. "Ahí le doy la razón a Isabel, porque más vale tener las cosas juntas que separarlas. Tiene más valor todo unido", unas palabras que ahora adquieren un matiz especial dado el gran cariño que profesan los diestros hacia su tío.

Pese a que entre los Rivera y los Pantoja no existió buena sintonía desde el desafortunado accidente por el que Paquirri perdió la vida, Riverita no ha tenido nunca malas palabras para la viuda de su hermano. Una mujer a la que incluso apoyó públicamente cuando fue condenada a entrar en prisión en noviembre del 2014 tras cometer un delito de blanqueo de capitales. "No debería estar en la cárcel", dijo el gaditano en 2015 en una entrevista en la que aprovechó para lanzar algunos elogios hacia su sobrino, al que apenas había vuelto a ver en persona tras el fallecimiento de su querido Paco. "Es una persona sencilla y más listo que el hambre, espero que le vaya todo muy bien", esbozó entonces, un cariño palpable que ahora se ha podido materializar compartiendo unas horas juntos.

