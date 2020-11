Fran Rivera: "Mucha gente da vergüenza moral y debería meterse en un agujero y no salir en su vida"

Fran Rivera (46 años) se ha pronunciado este martes en Espejo Público sobre el conflicto entre su hermano, Kiko Rivera (36), e Isabel Pantoja (64), a la que el Dj acusa de haberle engañado durante décadas con la herencia de Paquirri.

El hermano de Kiko, que ha librado una larga batalla legal con la tonadillera para recuperar las pertenencias de su padre, asegura que nada de lo que se ha desvelado es nuevo para él: "Todo lo que contó Kiko yo lo sabía y he guardado silencio por él", ha confesado.

Fran Rivera ha valorado en 'Espejo Público' las declaraciones de su hermano Kiko. Atresmedia

Fran, que el pasado viernes intervenía emocionado en el programa Cantora: la herencia envenenada para mostrar su apoyo a Kiko, asegura que este asunto le remueve muchos aspectos dolorosos del pasado: "Es un tema complicado, es mi familia, mi padre, la lucha de mi madre...".

El diestro afirma que "hay mucho más" y que "se debería saber la verdad", aunque asegura que aún tiene que pensar si es el momento de contarlo o no, o si realmente quiere ser él quien lo haga.

Sobre Isabel Pantoja, el hijo mayor de Carmina Ordoñez y Paquirri ha aseverado que no es la única implicada en esta trama que ahora ha destapado Kiko Rivera. "Hay mucha gente involucrada, muchos". Además, asegura que, de saberse la verdad, algunas personas sentirían vergüenza de aparecer públicamente: "Hay mucha gente que da vergüenza moral, que debería meterse en un agujero y no salir en su vida por vergüenza de cómo se ha comportado".

Sobre el reparto de la herencia de su padre y la supuesta obstrucción de Isabel Pantoja para evitar cumplir sus últimas voluntades, Fran ha preferido no pronunciarse: "No estoy preparado para hablar de ciertas cosas todavía, tampoco tengo claro que quiera hacerlo", ha afirmado.

Lo que sí ha querido dejar claro Francisco es que "el testamento es papel mojado cuando hay gente que no cumple con el deseo del fallecido, la última voluntad del que se ha ido. Su familia debe respetar por encima de todo el deseo de su marido, de su ex marido, de su padre... y cuando a una persona le mueve la avaricia es cuando vienen los problemas". Por último, ha aseverado que "se debe saber la verdad porque hay mucha gente que se ha portado tan mal que descansaré mucho el día que le quite la careta a esas personas".

Apoya a Kiko

El pasado viernes, durante la emisión del especial Cantora: la herencia envenenada Kiko Rivera recibía la inesperada llamada de apoyo de su hermano Francisco Rivera. El torero intervenía telefónicamente en Mediaset para apoyar el testimonio valiente de su hermano pequeño.

El torero entró por teléfono en Telecinco para apoyar a su hermano Kiko. Mediaset

Roto de dolor y sin poder contener la emoción, Francisco ya adelantaba entonces que había muchas más cosas que saber sobre este asunto: "Todo esto nos ha separado durante mucho tiempo, espero que esto se termine. Hay, por desgracia, mucho más. He estado callado por respeto a ti, hermano, para que no pasaras el sufrimiento y el dolor que hemos pasado nosotros. Te agradezco que estés ahí dando la cara", expresaba.

Antes de colgar el teléfono, Fran Rivera reiteraba que lleva años callando todo lo que sabe con respecto a la herencia de su padre: "Yo ya sé esto hace muchos años, a mí no me estáis contando nada nuevo. Lo he sufrido en silencio y por respeto a mi hermano. Papá estaría muy orgulloso", remataba antes de colgar.

