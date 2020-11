"Mi madre antepone el dinero a sus hijos": los 20 titulares de la noche más dura de Kiko Rivera

Kiko Rivera (36 años) ha hablado alto y claro en la noche de este viernes durante la emisión del especial Cantora: la herencia envenenada. Cargado de razones y de documentación, el hijo de Isabel Pantoja (64) ha descubierto que ha vivido 36 años engañado y que le han robado. La millonaria herencia de su padre, el mítico Paquirri, no se cumplió como él dejó dictado. Y Kiko señala directamente a su madre como la mayor responsable. Kiko ha vivido en la más completa ignorancia creyendo que su madre había hecho una buena gestión del patrimonio de su padre.

Se equivocaba, según cuenta él: "Hay muchas cosas que la gente desconoce, que yo desconocía y que hace tres días que sé". Sostiene que no se arrepiente de lo que ha firmado. Él siempre creyó que era por el bien de su madre, y lo hizo gustosamente. Y pone como ejemplo aquella rúbrica que hizo en 2015, "para salvar a mi madre de la cárcel, luego diré para lo que se usó. Aún sabiéndolo, lo hubiese firmado de nuevo. Ya no me afecta la palabra cárcel".

Kiko Rivera hablando con Jorge Javier en el plató de Telecinco.

Estos son algunos de los titulares más impactantes que ha vertido Kiko Rivera en el plató:

1. "No voy a poder perdonar a mi madre. Definitivamente, no. La echo de menos, sí. Que si me gustaría verla, es mi madre, pero hoy no tengo fuerzas. No existe una explicación lógica a todo esto".

2. "Esto es de una persona que está cegada por el dinero, eso tiene que ser una enfermedad. En su escala de valores está antes el dinero que sus hijos, sin lugar a dudas".

3. "Yo me he fiado de mi madre al cien por cien, creo que he podido tener el Complejo de Edipo, de estar enamorado de ella. Al faltar mi padre, ella ha sido lo más grande. Lo que me decía iba a misa, y de repente te pegas una hostia tan grande... que no puedes asimilar lo que lees. Ya no son las especulaciones, sino lo que lees. Solo me creo esto: los papeles".

4. "Esto es más serio de lo que yo me imaginaba. Si después de esto, no me llama mi madre entonces es que no tiene corazón. Que yo ya sé que no lo tiene, por lo menos conmigo, por lo que hay aquí".

5. "Creo que todo lo que ha hecho conmigo es un paripé, por lo que pone aquí. Me imagino que ella no sabrá lo que tengo aquí. Antes del 2 de agosto tenía mis dudas, pero confiaba. Yo decía 'mi madre no me va a mentir'. No creo ni a una ni a otra: solo me creo a los papeles. Esto yo no se lo haría a mis hijos. Cualquier padre no se lo haría a sus hijos. Ella se pensaría que esto jamás llegaría a mis manos. Nadie que quiere puede hacer esto".

6. "Según estos papeles, mi madre no me quiere. Para mí eso no es querer. Quiero el bien para mis hijos y están por delante de mí y de todo".

7. "Lo único que puede hacer es que se pare esto públicamente. Que se siente delante de mí con mis abogados a explicarme esto. Entonces sí se pararía. El problema interno no tiene solución".

8. "No he firmado nunca ningún papel a sabiendas. Nunca".

Kiko y Jorge Javier en el plató de 'Cantora: la herencia envenenada'. Mediaset

9. "Muy torpe debería de ser mi madre para no conocer mis adicciones, y yo he estado muchos años en ese mundo. Creo que lo sabía. Mi madre ha hecho un paripé hasta con eso. Preguntadle cómo se llama mi médico, a ver si lo sabe. A ver si sabe a cuántas consultas he ido. Solo lo sabe mi mujer, esa a la que dicen que mi madre critica".

10. "No tengo a la familia ahora, o lo que yo conocía como mi familia. Ahora mi familia es la que me da el problema. Por primera vez en mi vida me siento solo en ese aspecto".

11. "Mi madre ha antepuesto el dinero siempre, antes que todo. Y no me he dado cuenta hasta que no he leído estos papeles, y sigo sin poder creérmelo. No lo asimilo. La primera pregunta que le haría sería '¿por qué, mamá?'".

12. "Después de ver esto, comprendo todo: he sido su tarjeta de crédito. Yo la he ayudado más que ella a mí, siempre".

13. "Ella no me valoraba y sigue sin hacerlo. Siempre echaba por tierra todos mis proyectos. Ella es Isabel Pantoja, no es tu madre. He llegado a pensar, en este último tiempo, que había celos, por su forma de expresarse... Me ha faltado mi madre, he tenido a Isabel Pantoja".

14. "Yo estoy aquí por la herencia de mi padre, no por con quién se acostó mi madre".

15. "Visto lo visto, la vida de mi madre es una gran mentira que ella misma se cree. Con todo el dolor de mi corazón. Esto no es una mentira".

16. "Ver a mi abuelo es una sensación extraña, ella nunca me ha prohibido verlo, pero me decía 'mira lo que este señor ha dicho de mí', y yo le daba dos besos y decía 'pobrecita'. No lo he podido querer porque no he convivido con él. Con mis hermanos, igual; con mi primo Canales, igual. Con todos. Todo el mundo era malo. Me hacía creer que esa parte de la familia no era buena. He sido una máquina a la que le han enseñado que todo es malo. De repente, sales al mundo y te das cuenta que no todo es tan malo. Mi abuelo no estaba equivocado".

17. "¿Que si mi madre es mala persona? Según esto, mi madre no es buena persona. Como hijo, te digo que a veces es buena madre. Mi madre hace 34 años que no es buena madre conmigo. Desde ese día hasta hoy he vivido en el desconocimiento".

18. "Sea donde sea, me tiene que dar una explicación. Si es en casa, mejor. No quiero llevarla ante un juez. Si no tengo más remedio... depende de ella, no de mí".

19. "Uno de los fallos que puede cometer un artista cuando ya es historia es no reconocer el paso del tiempo. Mi madre ya no es la Isabel Pantoja de 1989, ella no lo asimila y eso es un problema".

20. "Me siento fatal. Para mí esto es muy difícil. Me parece lamentable que tenga que venir a un programa de televisión a enterarme de la herencia porque mi madre no ha tenido el valor de explicármelo. Me han engañado. Me han robado. Yo no sabía nada, eso es muy duro. Lo que sí tengo claro es lo que hoy tengo aquí: los papeles. No mienten, es lo único que tengo y es moralmente acojonante. Jamás pensé que iba a estar aquí contando esto, que pudiera vivirlo y que nadie, ni mi madre y ni las personas implicadas, se hayan sentado a hablar conmigo".

