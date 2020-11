Isabel Pantoja y la verdad sobre la exclusiva para responder a su hijo: sabemos los detalles

El ánimo de Isabel Pantoja (64 años) en estos días tan convulsos a nivel mediático está más bajo que nunca y su entorno está realmente preocupado. La demoledora entrevista que concedió su hijo Kiko Rivera (36) hace dos semanas en una revista la ha dejado hundida. Ha sido una estocada que no se esperaba: la más devastadora y difícil de digerir y comprender. Isabel está encerrada en Cantora, Isabel no sale y apenas si habla con nadie.

Mientras las televisiones y los programas hablan y opinan sobre la herencia de Paquirri, y a escasas horas de que se emita este viernes el especial de Telecinco Cantora: la herencia envenenada, la cantante solo se ha pronunciado a través de dos acciones: vía comunicado en la publicación ¡HOLA! -donde anuncia acciones legales contra quienes mancillen su honor-, y personándose en un juzgado de Chiclana de la Frontera para solicitar medidas cautelares con el objetivo de paralizar la emisión del especial televisivo, tal y como se ha publicado.

Nada más. Por no hacer, asegura a JALEOS una fuente de su entorno, Pantoja ni siquiera tiene operativo su teléfono gran parte del día. No habla con tantas personas ni periodistas como se sostiene. Su entorno le aconsejó alejarse del móvil para evitar arrebatos y así lo hizo. Eso sí, pese a su hermetismo se conocen datos de cómo está la artista y, sobre todo, de sus pasos mediáticos y legales. El hecho de que el comunicado viera la luz en la citada revista no es baladí. Este medio ha podido conocer que así lo quiso Isabel. Ordenó a su abogada redactar el escrito y fue decisión enteramente suya facilitárselo a ese medio. Existen buenas relaciones y este periódico ha podido confirmar que sí: ha habido una negociación entre la publicación y la cantante. Llevan semanas hablando. La publicación del comunicado es tan solo la primera parte de una especie de pack, como asegura el periodista Jesús Manuel Ruiz a este periódico. Según ha podido corroborar este profesional, habrá una entrevista en exclusiva con Pantoja, una charla pregunta-respuesta con sesión fotográfica. Una conversación amable en la que Isabel responderá a su hijo y aclarará sus razones como madre. El caché de sus palabras superaría los 150.000 euros, en el marco del pack contratado.

La publicación de su esperada respuesta hay quien la sitúa, sin género de duda, el próximo miércoles 18 de noviembre, aunque dependerá en gran medida, como ha comprobado este medio, con lo que ocurra este viernes en Cantora: la herencia envenenada. Es crucial lo que allí pase, incide otra fuente. "Todavía no se ha decidido si será el próximo miércoles", se explica. Nada se ha decidido aún. "Dependerá de los intereses de ambas partes", se apostilla. Lo que es un hecho es que esa entrevista en exclusiva "ya se ha cerrado". Isabel necesita explicarse. Son demasiadas falsedades las que se están diciendo y ella pondrá los puntos sobre las íes. Eso sí, este medio puede asegurar que "en ningún momento hablará mal de su hijo Kiko". Se podrá ver a una Pantoja "madre y conciliadora".

Isa: "No doy la cara por ellos"

Este pasado jueves, en el programa La casa fuerte 2, Isa Pantoja (25) se ha enterado íntegramente de la guerra que libran su madre y su hermano. Tras la emisión del vídeo en el que se resumía la contienda familiar, Isa, un tanto impactada, respondía: "No me lo esperaba para nada. Lo que más me ha impactado es cuando ha dicho lo de la viuda de España. Porque es algo nuevo que no lo he escuchado de él".

En ese momento, Isa reflexionaba: "A mí se me ha criticado mucho y yo no he dicho ni una cuarta parte de lo que ha dicho él, no me voy a posicionar con él ni con mi madre. De estas palabras de Kiko lo que más me duele es que haya gente que aproveche para herir a mi madre. No sé qué decir. Prefiero hablarlo todo ahora y no volver a darle vueltas a la mente en la casa. Me llamo Isa Pantoja, pero aquí en la casa quiero ser Isa. Este tema me da rabia, me molesta".

Y añadía: "Cuestionarla como madre debe dolerle, y más que sea su hijo quien la cuestione. Lo de viuda es un tema que todavía ella sigue recordando a día de hoy. Creo que no lo ha asimilado y muchos días lo recuerda como si hubiera pasado hace dos días". En lo tocante al papel como abuela de Isabel Pantoja, su hija asegura: "Yo sé que con mi hijo está todas las semanas porque yo se lo llevo. No sé nada del caso de mi hermano". E insiste: "Para mí es una putada estar en esta posición. Quiero desvincularme. Lo de mi hermano me parece fuera de lugar, pero nada más".

Sobre el comunicado que ha emitido su madre, la concursante apuntaba lo que sigue: "No me esperaba menos de mi madre, sabía que algo iba a ser. Es su manera de proteger su honor e intimidad, porque esto da pie a que mucha gente diga cosas de ella. Me parece muy feo que se hable de testamento cuando la persona sigue viva. En ese aspecto, sí me tengo que posicionar con ella. Espero que esto pare". Terminó sentenciando, diplomática pero directa: "Ellos no han dado la cara por mí en muchas ocasiones y yo tampoco la voy a dar por ellos".

