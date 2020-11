Isabel Pantoja y su renovación por 2 millones de euros: los proyectos que le esperan en Telecinco

La guerra maternofilial entre Isabel Pantoja (64 años) y su hijo Kiko Rivera (36) se encuentra en su punto más álgido, y, parece, no tener visos de acabar. A la demoledora entrevista del dj, se unieron horas y horas de informaciones en televisión, y este miércoles se emitía el comunicado de la cantante, en el que se defiende y anuncia medidas legales contra quienes atropellen su honor. No obstante, no es la única noticia que se desprende de la cantante en las revistas del corazón.

La revista Semana anunciaba, en exclusiva, que Isabel Pantoja ha renovado su contrato con la cadena Mediaset por dos años más, hasta 2022. Por este blindaje o vinculación la cantante se embolsará dos millones de euros. Una cantidad nada desdeñable a la que la cadena piensa extraerle toda la rentabilidad que sea capaz. Con el primer y sorpresivo fichaje del año pasado, Pantoja dio que hablar enrolándose en la aventura de Supervivientes y, más tarde, con su papel de jurado en el concurso musical Idol Kids.

Isabel Pantoja en una imagen de julio de 2019 en el plató de 'Supervivientes 2020'. Gtres

Ahora, tras esta nueva rúbrica -no ha sido literal- que, según ha podido conocer JALEOS traerá proyectos igual de potentes y epatantes, la cadena materializará algunas de las ideas que venía estudiando con Pantoja como protagonista indiscutible. Aún con el concurso musical en emisión, este medio ha podido conocer que Mediaset "aún no ha tomado ninguna decisión" sobre su renovación. Hay que tener en cuenta que Idol Kids no está cosechando las audiencias que se esperaban, pues si bien se estrenó con un gran 20 por ciento, el interés de la audiencia ha ido disminuyendo de forma paulatina hasta conformarse con una media del 15 por ciento.

La fuente a la que ha tenido acceso este periódico insiste en que "nada se sabe a ese respecto", pero todo indica que los planes de la cadena para con Isabel Pantoja pasan por otros proyectos. Según lo que desliza la persona con la que se contacta, hay tres ideas que han estado guardadas en un cajón y que podrían tomar forma a la luz de esta renovación. Para ella "hay planes", se insiste: su posible encuentro con Bertín Osborne (65) en Mi casa es la tuya, una entrevista "cuidada y medida" en Prime Time y, en tercer lugar, "una producción audiovisual" basada en su vida o, en su defecto, una participación en un nuevo talent.

Pantoja en un plató de Telecinco. Gtres

En concreto, a este medio se habla de un docu-reality sobre la vida y obra de Pantoja, una idea que ya se barajó hace unos meses, en octubre de 2019, y que este periódico dio en exclusiva. "Aquel proyecto existió e Isabel estuvo conforme con él. Hubo reuniones y estaba muy encarrilado, pero finalmente se pospuso y llegó Idol Kids a comienzos de año", se apunta. Ahora, tampoco parece ser el escenario más idóneo para ponerlo en marcha, teniendo en cuenta la guerra familiar que libra la cantante. Por este motivo, el informante da una tercera opción o vía, más plausible en la actualidad: colocar a Pantoja en un concurso nuevo que la cadena tenga en mente estrenar. "Están viendo dónde puede encajar", se desliza. Con respecto a su entrevista con Bertín Osborne, han sido muchas las informaciones que se han escrito. Realidad y mucha especulación, pero lo cierto es que a día de hoy ese programa ni se ha grabado.

Hay que recordar que en octubre de 2019 el propio Bertín confirmaba que Pantoja estaría en su nueva temporada: "Isabel va a venir al programa pero aún no hay fecha". Y añadía que también había grabado un programa con el hijo de la cantante, Kiko Rivera. En efecto, el del dj sí se emitió a principios de año, pero ni rastro de Isabel Pantoja. ¿Por qué no se ha grabado aún? El entorno de la cantante sostiene a este medio que se ha debido "a un cúmulo de circunstancias", agravadas, claro está, por la pandemia del coronavirus. Eso sí, se deja claro que Isabel "estaría encantada" de que Bertín la entrevistase, "en el momento idóneo". No es nada personal.

La cadena quiere, confirma este medio, Bertín quiere... solo falta que, en el marco de los dos millones de euros, Pantoja diga sí. Lo que ya se desmiente de entrada a este periódico es que ese encuentro se celebre en Cantora. Se buscará otra ubicación. Esos muros son inexpugnables e Isabel tiene claro que lo que hay intramuros pertenece "a su más preciada privacidad". Por último, en lo tocante a esa entrevista en Prime Time en Telecinco pocos datos hay hasta el momento. ¿Será una charla a solas con Jorge Javier Vázquez (50) en la que Pantoja ponga al día su vida y se enfrente a las polémicas?

