El rapapolvo de Jorge Javier a Anabel Pantoja: "Vete, imagina cómo será tu vida sin Mediaset"

Anabel Pantoja (34 años) se ha enfrentado quién ha sido su persona más temida en los últimos días: Jorge Javier Vázquez (50). El presentador se ha puesto cara a cara con la sobrina de la tonadillera -aunque ha sido mediante videollamada-, después de que esta hiciera una crítica muy negativa sobre su labor como maestro de ceremonias en la primera gala de la segunda edición de La casa fuerte. "¿Había necesidad de esto? Ah, sí, audiencia. A su salud que le den por culo", escribió el pasado jueves la influencer a través de Instagram después de ver la reacción de Isa Pantoja (25) al conocer, por boca del catalán, parte de la controvertida entrevista que ha concedido Kiko Rivera (36) atacando a su madre.

Esta reacción ha molestado mucho tanto al de Badalona como a gran parte de sus compañeros, hecho que ha derivado en un duro cruce de acusaciones. "Dado tu currículum, que es el que es, te estás embolsando unas cantidades de dinero que son indecentes. Tienes todos los números para pegarte un gran hostión", llegó a decir Vázquez mirando a cámara y dirigiéndose a Anabel. Un enfrentamiento que este martes ha tenido su desenlace.

"Yo te quiero pedir perdón, aunque no me hayas respondido al mensaje que te envié. Me equivoqué, me calenté, pero no iba hacia ti ese mensaje. Mi chico me regañó al día siguiente y mi gente también. Estoy muy arrepentida, mordí la mano que me da de comer y te pido disculpas a ti, que eras el que estabas presentando", ha dicho Anabel al presentador del programa en el que colabora. Palabras que han desembocado en un gran 'rapolvo' por parte del catalán.

Anabel Pantoja ha pedido perdón a Jorge Javier por sus palabras sobre 'La casa fuerte'. Mediaset

"Voy a explicarte algo que te puede ayudar, aunque sé que tu postura es complicada, yo soy de buscar soluciones. Hay veces que los que trabajamos en televisión nos olvidamos de algo muy importante. Mi padre estuvo 30 años trabajando en una fábrica de hacer vidrio y siempre estuvo muy agradecido a esa fábrica, porque gracias a ella podíamos hacer una vida con ciertas comodidades. Vosotros olvidáis que Mediaset es nuestra fábrica", ha dicho Jorge Javier a su colaboradora, un discurso que no ha terminado ahí.

"Esta es mi fábrica, así que todo lo que se haga en Mediaset yo voy a defenderlo. Creo en ella, ya vendrán a pegarnos palos desde fuera, y tú también tienes que tener sentido de empresa", ha continuado diciendo, y añade: "Las empresas hay que defenderlas públicamente, si hay algo que te molesta ya me lo dices en el pasillo. No os dais cuenta de que es una falta de respeto a Mediaset, a la productora de La casa fuerte, que también te ha dado trabajo a ti, y a la gente que trabaja en los programas".

El popular presentador no ha querido pasar por alto la vinculación que la familia Pantoja tiene con la cadena de Paolo Vasile (67), razón por la que, a su juicio, esa defensa debería ser a ultranza. "Vosotros tenéis que ser conscientes de que gran parte de vuestra familia trabaja, vive y está resolviendo muchos problemas gracias a Mediaset, que no se os olvide. Tenéis que tener la capacidad de defender a este grupo, porque ya bastante crueles están las cosas fuera", señala el conductor de televisión, que ha lanzado una contundente frase a Anabel: "Si tanto dolor te provocan estas situaciones vete, imagina cómo va a ser tu vida sin Mediaset".

Jorge Javier Vázquez ha señalado el importante vínculo que la cadena tiene con la familia Pantoja. Mediaset

Jorge Javier Vázquez ha querido hacer comprender a la sobrina de Isabel Pantoja (64) la importancia que tiene Telecinco en el éxito de su carrera mediática, haciéndole entender cuáles son las 'reglas del juego'. "¿Crees que a tu prima no le íbamos a contar lo que pasaba fuera? Tu prima está dentro de La casa fuerte por ser hija de quién es, no por escribir un tratado del Renacimiento", ha terminado diciendo.

Un largo discurso que la sevillana ha aguantado de manera estoica y que ha querido zanjar, al borde del llanto, con unas sentidas palabras. "Solo quiero decirte que aunque no tenga el currículum perfecto y esté ahí por ser Pantoja, sé dónde tengo los pies. De verdad que te pido disculpas a ti, a la cadena y a todos", ha terminado diciendo la colaboradora, que promete no volver a ser tan impulsiva a la hora de dar su opinión en las redes sociales.

[Más información: Anabel Pantoja estalla contra 'La casa fuerte' por provocar un ataque de ansiedad a Isa]