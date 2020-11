Kiko Rivera, sobre Isabel Pantoja: "La persona a la que he idolatrado siempre me ha engañado"

Kiko Rivera (36 años) ha declarado la guerra a Isabel Pantoja (64). El dj no quiere seguir guardando silencio en lo que respecta a la tensa situación que existe entre él y su madre. Un delicado momento familiar que podría significar el fin definitivo de la relación entre la artista y su hijo, en quien siempre se ha apoyado en sus momentos más complicados.

En los últimos días, en los que no se ha cesado de hablar del problema que existe entre Kiko e Isabel, el reguetonero ha recibido bastantes críticas por parte de los férreos seguidores de su madre. Opiniones que le dejan en un mal lugar y de las que se ha defendido a través de las redes. "Me la pela lo que digan los fans de I.P", ecribió el dj en un storie de Instagram que publicó este lunes. Reacción a la que han seguido otras más y que cada vez van cobrando más dureza.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja se han mostrado siempre muy unidos pese a la adversidad. Gtres

Son muchas las oponiones que se ciernen al rededor del polémico enfrentamiento entre Kiko e Isabel. Un escenario que era difícil de adivinar hace escasas semanas y que el hijo de la tonadillera trata de justificar explicando cómo se siente en estos momentos. "Señores, yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida", reza el texto de la última publicación de Rivera en Instagram.

Su última entrevista en el programa Sábado Deluxe desencadenó el enfrentamiento público entre madre e hijo. Kiko reveló encontrarse en una situación difícil en la que su debilitada economía le estaba sumiendo en una "depresión", confesión que a Pantoja no le acabó de convencer y que expuso publicamente a través de una llamada telefónica. Un gesto que ha sido el detonante del conflicto que hoy existe en la familia. "Yo no hice esto público, ya que yo no fui a hablar de ella y sí de mis intimidades, de las cuales soy dueño", alega ahora e sevillano, que promete desenmarcarar a la que siempre ha sido su gran debilidad y ejemplo a seguir.

Irene Rosales (29), esposa de Kiko Rivera, se ha convertido de manera casi involuntaria en otra de las protagonistas de esta historia. La joven apoya públicamente a su marido y señala que su suegra, con quién ha mostrado una gran complicidad, no se ha portado del todo bien con él.

"Kiko está mal. A él lo que le dolió es cómo su madre se ha defendido de las acusaciones que ha recibido, porque la manera de demostrar ciertas cosas ha sido atacando y diciendo cosas que a Kiko le han dolido", dijo la sevillana el pasado sábado en Viva la vida, programa en el que colabora. Unas delcaraciones que reflejan las grandes diferencias que han surgido entre los miembros de esta familia.

Kiko Rivera: "Yo no soy el malo de esta película lamentable"

Son muchas las teorías que circulan alrededor del conflicto entre Kiko e Isabel, pero la que más fuerza ha cogido en los últimos días se refiere a la casa familiar de los Pantoja, 'Cantora'. La finca, herencia de Paquirri a su hijo Kiko, parece haber caído en las manos de la tonadillera, que solo poseía, en origen, una parte.

Razón por la que, en teoría, el músico no la puede poner en venta actualmente para hacer frente a sus problemas económicos. Un patrimonio que le debería pertenecer a él y que ahora ha sembrado la discordia entre una madre y un hijo que parecían inseparables.

[Más información: El despiadado ataque público de Kiko Rivera a su madre: "No tiene perdón de Dios"]