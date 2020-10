El despiadado ataque público de Kiko Rivera a su madre: "No tiene perdón de Dios"

Kiko Rivera (36 años) ha estallado este martes después de que Sálvame informara de que su madre, Isabel Pantoja (64), ha manifestado estar cansada de pagarle los gastos. El cantante ha llamado en directo al programa para desmentir que la tonadillera le esté manteniendo y, además, ha mostrado su dolor por toda la información que, según él, podría estar filtrando su propia madre.

"Mi madre está hablando a través del teléfono con ciertas personas", ha desvelado el DJ, que asegura que su bajón anímico no se debe a sus problemas económicos. "Mi tristeza viene porque la persona a la que más amo del mundo, que es mi madre, no sabe diferenciar entre ser Isabel Pantoja y madre", ha aseverado, enmudeciendo a los colaboradores.

Kiko Rivera confesó sus problemas anímicos en 'Sábado Deluxe'. Mediaset

Notablemente enfadado, Kiko ha querido aclarar todas las afirmaciones que se han vertido sobre él desde que se sentara en Sábado Deluxe. En primer lugar, ha desmentido haber pedido a su madre la parte de la herencia de Paquirri que le corresponde: "Estaría en mi derecho, pero no es así".

"No soy un mantenido, ni lo he sido ni lo seré (...) Si tengo que ponerme a limpiar suelos lo haré", ha afirmado. Además, asegura que él es partidario de vender Cantora y que así se lo ha hecho saber a Isabel Pantoja en varias ocasiones: "Se lo he dicho muchas veces porque hay que vivir el presente. Si por malas gestiones uno ha cometido sus errores y tienes la posibilidad y la suerte de poder ayudar a la familia, se debe hacer porque de recuerdos no se puede vivir", ha confesado.

Como ya hiciera días atrás en sus redes sociales, el cantante ha vuelto a mostrarse dolido por el hecho de que, tras confesar públicamente estar pasando por un mal momento, su madre no haya ido a verle. "Ella sabe que le dije que viniese el lunes y no llegó (...) El día tiene 24 horas y vivimos a una hora y media".

Lejos de relajar el tono beligerante, Kiko acababa enviando un mensaje público a su madre: "Que espabile un poco, si tiene que decir algo que me lo diga a la cara o púbicamente para que me pueda defender porque hablar así de un hijo no tiene perdón de Dios".

"Ya estoy harto, ¿por qué tengo que quedar mal yo cuando siempre he defendido a mi madre a capa y espada? Cuando se ha peleado con mi hermana no me tenía que meter y allí estaba yo", ha lamentado públicamente, asegurando que se ha "metido en líos familiares" por defender a la tonadillera.

Tras esta serie de reproches, Kiko Rivera ha explicado por qué ha decidido dar este paso y hablar públicamente de su madre en esos términos: "No la estoy atacando, esto se lo he dicho a ella. Yo jamás me he sentado a hablar de mi madre, no necesito hablar de ella, necesito a mi madre, no a Isabel Pantoja, y mi madre no está", ha sentenciado.

